Surge hundimiento en la Casa Blanca

HERMOSILLO, Sonora.- Un hueco de aproximadamente 50 centímetros de diámetro es lo que desde hace dos semanas los vecinos de la colonia Casa Blanca observan en una de las calles más transitadas.



El desperfecto está en el cruce de las calles Carbó y Pedro Villegas, frente a las oficinas de la Conagua, el cual surgió a partir de las lluvias pasadas, según comentaron personas que viven o laboran en los alrededores.



"Tiene como unas dos semanas o más y no lo han arreglado. Vinieron y le pusieron esos señalamientos, pero eso no es solución. Yo trabajo todos los días aquí y veo como los carros tienen que pararse para que los otros carros pasen y puede provocar un accidente.



"Toda esta colonia tiene problemas de baches y hoyos. Hace unos meses también estaba un hoyo en medio de la calle atrás del Instituto Kino, luego por la Carbó hay muchos hoyos también, no sé qué pase en esta colonia, yo creo que no sirve la tubería", destacó Mary de Bracamonte, trabajadora de oficina.



POR LAS LLUVIAS



Un día después de la tormenta amaneció el hueco en el pavimento, externó Gabriel Ortiz, vecino en la colonia desde hace más de 40 años, y algunos de los residentes ya lo han reportado, pero como en ocasiones anteriores las autoridades tardan en atender.



"Pues yo creo que es la red del drenaje, porque se ve profundo, como un cascarón de huevo que se troza y queda hueco por dentro, y la verdad es peligroso porque pueden pasar alguien por ahí en la noche y caer dentro, aunque tenga esas cosas que le pusieron.



"Una vecina me dijo que ya lo reportó", añadió, "pero yo no lo he hecho, lo voy a reportar para que se apuren, porque no es la primera vez que pasan cosas y siempre se tardan semanas o meses".



Los afectados destacaron que otra de las preocupaciones es que el hueco crece cada vez más y podría convertirse en un socavón de gran tamaño, ya que a simple vista se percibe la fragilidad del suelo.