Surge confusión entre diputados

HERMOSILLO, Sonora.- Con reasignaciones para dar más recursos a seguridad pública e infraestructura se aprobó el presupuesto de Sonora para el 2020 en sesión extraordinaria del Congreso del Estado.



Por unanimidad, el Pleno aprobó la Iniciativa de Ley de Ingresos del Gobierno del Estado, mientras que dos terceras partes de los diputados aprobaron el Presupuesto de Egresos por 70 mil 261 millones 526 mil 405 pesos; once legisladores de Morena estuvieron en contra.



En un ambiente de controversia y confusión fue aprobado el martes 24 de diciembre el paquete fiscal por los diputados de las ocho fuerzas políticas.



Ese día, a las 09:00 horas, los diputados respaldaron por unanimidad el presupuesto que asciende a los 70 mil 261 millones 526 mil 405 pesos, así como la deuda de mil 300 millones de pesos que el Estado podrá adquirir.



Luego de que la diputada Nitzia Corina Gradías diera lectura al dictamen que presentaron las Comisiones Primera y Segunda de Hacienda en forma unida con Proyecto de Ley de Ingresos y



Presupuesto de Ingresos del Gobierno del Estado, de forma unánime los diputados votaron a favor.



Después de que fue aprobada la Ley de Ingresos, la diputada Ernestina Castro Valenzuela dio el posicionamiento de Morena en el que mostró el rechazo al presupuesto del Estado.



“Analizamos con todo profesionalismo y compromiso su mecanismo de ingresos, su distribución de partidas, su solicitud de línea de créditos, sus entresijos de redistribución de recursos… detectamos una baja tasa de captación de impuestos estatales.



“Detectamos una insana redistribución de recursos aprobados por esta soberanía y que luego de forma discrecional son reasignados en rendicuentas a nadie en su destino y beneficio”, expresó.



Los diputados Miguel Ángel Chaira Ortíz, Martín Matrecitos Flores y Ernestina Castro Valenzuela solicitaron se realizara la votación nominal, de acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica en sus artículos 148 y 150.



María Dolores del Río solicitó la palabra a la presidenta del Pleno y aclaró la confusión que invadía a algunos de los asistentes, ya que los legisladores del grupo parlamentario de Morena emitieron su postura en contra de Ley de Ingresos después de haberla aprobado.



“Una disculpa, nada más, porque ya me enredé y lo quiero preguntar: ¿Estamos aprobando el decreto del Presupuesto de Egresos, verdad? ¿Ya se aprobó y por unanimidad la Ley de Ingresos, es correcto? ¿Y la Ley de Ingresos es donde queda aprobado lo del crédito, es correcto?



“Nomás para decirles compañeros que la Ley de Ingresos quedó aprobada en el punto anterior y la votaron…”, dijo la legisladora.



Tal aclaración creó controversia entre los legisladores, ya que los representantes de Morena se dieron cuenta que se habían equivocado al momento de la votación y algunos quería que se repitiera la acción, pero los diputados del resto de los partidos se opusieron.



La votación para el proyecto de Egresos se realizó voto por voto y los once representantes de Morena votaron en contra, mientras que 22 del resto de las fuerzas políticas estuvieron a favor, lo que sumó más de las dos terceras partes que se necesitaban para su aprobación oficial.



Una vez aprobado el presupuesto, se escucharon los aplausos por parte de los simpatizantes de los distintos partidos, así como del público presente, mientras que varios legisladores de Morena decidieron salir de la sala para volver minutos más tarde.



Durante la sesión extraordinaria se aprobó, también, la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para los municipios, pero se hicieron algunos ajustes para Nogales y Huatabampo.