Sufren pacientes por falta de medicamento para el cáncer

“No tener medicamento oncológico cuando pasas por un proceso de cáncer significa una desesperación muy grande, se nos viene el mundo encima, parece que ya no va a haber otra vez medicamento, así nos sentimos por el miedo”, expresó Rosa María Bojórquez, quien a sus 76 años enfrentó el cáncer de mama y hoy está a punto de terminar su tratamiento.

“Fue en enero cuando me dijeron que no había medicamento para quimioterapia, retrasé mi tratamiento quince días y fue algo que la verdad me produjo mucho desánimo y mucha tristeza, porque de no ser por eso, habría recibido mi última quimio el pasado 29 de febrero”, añadió la mujer.

Ante las declaraciones que dio el secretario de salud federal, Jorge Alcocer, de que los medicamentos adquiridos recientemente para el País en el extranjero son suficientes sólo para tres meses, pacientes como Rosa María dicen sentirse desesperados y con miedo, ya que no quieren retrasar su tratamiento.

OTRO CASO

Blanca Julia Espejo cuida a su hija Glenda, de 37 años, quien sufre cáncer de seno desde hace un año.

Nos ha producido mucho estrés, mucho dolor y si a eso le sumamos el desabasto, la verdad es que se vuelve muy cansado, no se tienen palabras para describir cómo se siente una madre en esos momentos”, manifestó.

“Nosotros nunca habíamos tenido un caso de cáncer en la familia, Glenda fue la primera y aunque siempre hemos estado optimistas en esto”, dijo, “en su última quimioterapia le dijeron que no tenían el medicamento y lo tuvimos que buscar en todo Hermosillo para que se lo pusieran”.

DENUNCIA FALLAS

Al menos siete pacientes que son apoyados por el Grupo Reto han denunciado la falta de medicamentos, reveló Alma Salazar, representante en Hermosillo de dicha agrupación, quien lamentó el hecho porque es la realidad de muchas personas.

“Existen 29 sedes de Grupo Reto en 27 estados de la República y en todos ellos hay desabasto, según lo que comentan muchos de los miembros en nuestras redes”, añadió la activista.

“A mí me han hablado por lo menos siete veces para pedirme apoyo para conseguir algún medicamento, pero muchos cuestan más de 50 mil pesos, no siempre es posible”, señaló.