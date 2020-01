Sufren en Tierra Nueva por área en penumbras

Mayor seguridad y mejor iluminación en el parque público, solicitaron los vecinos del fraccionamiento Tierra Nueva, ya que desde hace casi un año el área se encuentra en penumbras y al caer la noche ya no pueden ni cruzar el lugar por la delincuencia que hay.

El parque está ubicado en las calles Paseo Tierra Nueva y Estepas, el cual fue construido hace aproximadamente seis años y gran parte de las instalaciones fueron desmanteladas, incluyendo por lo menos seis postes de alumbrado.

Si te fijas, ya no hay postes, está solamente uno y no sirve, el otro lo tumbaron para sacarle el cableado y así se las han ido llevando para estar siempre a oscuras y llevársela toda la noche ahí", expresó Consuelo, una de las reportantes.

La residente en la colonia desde hace más de 6 años destacó que por las noches tiene que bajarse del transporte urbano y caminar hacia su casa, la cual queda al otro extremo del parque, del lado Sur, y tiene que rodear el predio, ya que no puede cruzarlo por la parte media porque está bastante oscuro.

"Hay muchos estudiantes y nadie cruza por en medio, porque ya en la tarde se la lleva lleno de cholos en las bancas de la canchita y no se ve nada porque no hay luz, tengo que rodear el parque, pero a veces ni así, porque el alumbrado público no aluza muy bien", detalló.

SIN POSTES

José, otro de los denunciantes, comentó que paulatinamente los delincuentes han violentado los postes del alumbrado y la prueba está en que todos han desaparecido del lugar y solamente quedaron las bases de concreto.

"Yo acostumbro, cuando paso por aquí, a recoger todos los restos de alambre que dejaron, porque un pedacito como este (aproximadamente 40 centímetros) basta para que te agarren en la noche y te lo pongan en el cuello.

"Lo que pedimos es que las autoridades se echen la vuelta más seguido y se los lleven, todo está muy raro, porque pasan las patrullas en la noche y ven a los malandros y se pasan de largo, no se los llevan y el que sufre es uno, porque estamos bien olvidados aquí en Tierra Nueva", exclamó.

Los afectados solicitan vigilancia día y noche, ya que indicaron que los robos ocurren a todas horas, ya sea en las viviendas como los asaltos en la vía pública, y temen por la seguridad de sus familias.