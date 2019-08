Sufren en La Matanza por fugas de drenaje

HERMOSILLO, Sonora.- Vecinos de la colonia La Matanza externaron que durante varios años han tenido que soportar los problemas de la red de drenaje en el sector, ya que la mayor parte del año se registran fugas de aguas negras y el tiempo de reparación es muy tardado.



Los denunciantes destacaron que una de las calles más afectadas esla Esteban Sarmiento, la cual es una de las más transitadas y ruta de camión de transporte urbano, lo cual lo vuelve más complicado por el caos vehicular que el desperfecto provoca al intentar sacarle la vuelta.



"En esta calle tenemos años batallando, son muchos años y siempre es la misma. "La red del drenaje no sirve y hay fugas por aquí y por allá, ahora éstaque lleva como doce días y mira todo lo que provoca", expuso



Miguel Ángel Herrera.Se trata de una fuga que está sobre la calle Esteban Sarmiento, a la altura de la calle La Matanza; fue acrecentándose con el tiempo y se ha convertido en un hueco de aguas negras de aproximadamente un 1.5 metros



de diámetro."Es una peste que no se soporta, yo camino todos los días por aquí y luego los carros caen a cada rato yte avientan el agua y vas toda bañada de agua sucia, yo no sé cómo aguanta la gente que vive aquí enfrente", expresó Adelaida Martínez, habitante en la colonia desde hace

más de 47 años.



PIDEN REPARAR DAÑOS



Los reportantes exigieron a las autoridades que se reparen los daños, ya que por más de una década han estado realizando la solicitud y nadie ha hecho nada al respecto, inlcuyendo presidentes municipales y gobernadores.



"Esta colonia es de las más viejas de Hermosillo y aquí han venido los gobernadores, los alcaldes, diputados, todos los políticos que conoces, a pedir el voto y ahí sí 'te doran la píldora', y uno les cree porque tienes la esperanza de que algún día sea



diferente, pero no."Yo lo que le pediría a las autoridades es que por favor nos echen la mano", dijo José Hernán, "siempre esta colonia tiene muchos problemas y es hora de que volteen para este lado

de la ciudad, también".