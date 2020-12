Sueña con terminar cuarto para que lo tengan sus nietos

HERMOSILLO.- Ramona García, de 65 años, y su esposo Ramón Contreras, de 73, han pasado meses muy difíciles por la falta de trabajo debido la pandemia; los abuelos están a cargo de sus dos nietos en la invasión Guayacán.

No tenemos nada, me la he visto negra, fueron 5 meses sin que mi esposo pudiera trabajar, además le pagan poco porque no rinde igual, casi no ve, necesita operarse”, manifestó doña Ramona.