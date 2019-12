Sube el Cerro de la Virgen de rodillas para cumplir manda

HERMOSILLO, Sonora.- No sólo en su nombre lleva la devoción por la Virgen de Guadalupe, también como parte esencial de su vida y sus peticiones, Álvaro Guadalupe Rangel lleva más de diez años de visitarla al Cerro de la Virgen.

Aunque cansado y con dificultad, Álvaro Guadalupe subió el cerro de rodillas, otro año más, como una forma de agradecerle por los milagros y la salud de su familia.

Hace algunos años su hijo fue diagnosticado con cáncer y le pidió a la Virgen de Guadalupe por su salud, él se alivió y ahora Álvaro sube el cerro como una manda que le prometió.

Su madre tiene desviada la columna y también cada año pide por su salud, pero también por la de su esposa, pues conoce el proceso de una enfermedad y no quiere que su familia lo vuelva a sufrir.

"Me ha ayudado mucho y a mí me gusta mucho ser agradecido, soy muy devoto, me llamo Guadalupe y pido todos los años por la salud de mi familia", dijo.

Aunque el recorrido parece corto, subir los escalones de rodillas y con las piedras y tierra que se encuentra en el camino lo convierten en un tramo difícil, pero Álvaro lo hace con mucha fe y dedicación.

Acompañado de parte de su familia, llegó a la cima donde se encuentra la imagen más grande de la Virgen y donde acostumbran a dejar veladoras.

Ahí se hincó de nuevo y oró por su familia, después bajó y aseguró la visitará cada año, mientras la salud y el cuerpo aguante.