Su principal obsesión es ahora su aliada

Toda la vida deben luchar contra ese deseo compulsivo de lavarse las manos, no tocar los lugares que consideran “contaminados” y extremar sus medidas de higiene: Así es la vida de las personas con Trastorno Obsesivo Compulsivo.



Ahora, con el riesgo de contagio por Covid-19 es justo lo que todos deben hacer.



Así, pareciera que “Mariana” se ha preparado toda su vida para hacer frente a la pandemia.



“Yo creo que me lavo las manos unas 50 veces al día desde antes de esto (confinamiento por Covid-19). Una amiga una vez me pidió contar cuántas veces al día me lavo las manos y como soy compulsiva no he dejado de contar, de verdad que nunca bajan de 40 veces. Esto es sin pandemia. Con pandemia ha seguido igual”, dijo.



DESDE NIÑA

Así describe un poco de su día a día “Mariana Zárate”, quien desde niña sufre trastorno obsesivo compulsivo, el cual, relató, no recuerda exactamente cómo empezó, pero cree que el hecho de que su madre sea enfermera y la consciencia que tuvo desde temprana edad sobre los virus y bacterias, pudieron ser factores que influyeron.

“Esto ha estado siempre, pero también ha sido gradual y ha cambiado. Me explico: Desde niña tuve ciertos ‘algos’, como que no me gustaba, ni me gusta, compartir vasos, cubiertos o que la gente coma de mi plato”.



“Conforme crecí y conocí más cosas me di cuenta que hay todo un mundo microscópico en nosotros y alrededor de nosotros, que aunque yo pudiera tomar precauciones, mucha gente no lo hace y creo que al ser hija de enfermera también me ayudó a ser más consciente de eso”, opinó.



Este terror a los gérmenes y la manera en que “Mariana” lo sufrió, según explicó el médico siquiatra Alejandro Contreras, es algo normal en las personas que sufren un TOC (Trastorno Obsesivo Compulsivo), ya que se trata de un miedo irracional que lleva a la persona a tener reacciones obsesivas con su cuerpo y entorno.



“El Trastorno Obsesivo Compulsivo se caracteriza por los pensamientos irracionales y los temores u obsesiones que provocan comportamientos compulsivos”, describió el médico.



Añadió: “Se caracteriza por la obsesión en asuntos como el miedo a los gérmenes o la necesidad de organizar ciertos objetos de una manera específica. Los síntomas pueden manifestarse gradualmente y variar a lo largo de los años”.



UN MICROBIO MÁS

En la actualidad, con las medidas de higiene intensificadas por el tema de la pandemia, Zárate dijo no haber tenido un cambio específico en su vida a lo que normalmente hace, ya que para ella, el virus del Covid-19 sólo es un patógeno más el cual agregar a su lista de terrores.



“¿Cómo es un día en mi vida? Pues muchas cosas. Procuro no meter mi calzado a casa, tengo calzado para interior. Tengo calzado en las puertas de salida para cuando salgo a sacar la basura; ni de broma te abro una puerta con las manos, la empujo con el pie o la jalo con un pañuelo desechable, jamás con la mano directa.

“Para un cajero, siempre uso el pañuelo desechable. Siempre que hay oportunidad lavo mis manos, limpio con toallas desinfectantes el teléfono, computadora, plumas, termos, libretas y todo lo que estuvo en espacios públicos como el salón de clases o la biblioteca”, detalló.



NO ES SANO



Aunque para “Mariana”, lo que ella hace es lo correcto para su tranquilidad, fue clara en que no cree que sea lo más sano para la sociedad en general, ya que ella misma ha sufrido las consecuencias de su trastorno.



“No me atrevo a decir que así deberíamos vivir o no, quizás este cambio de paradigma obligue a muchos a perfeccionar sus medidas de higiene. Pero debo recordar que el que yo viva así es resultado de un problema. Se ha convertido en mi forma de vida, pero no es sano... quizás es higiénico, pero emocionalmente es una carga muy pesada”, manifestó.



SE ALTERA LA ANSIEDAD

Sobre si puede o no agravarse con el tema de la pandemia, el siquiatra Armando Castro Bolio indicó que no es algo comprobado, ya que el padecimiento seguirá ahí independientemente de la pandemia, y lo único que puede alterarse son los niveles de ansiedad que sufra el paciente.



“Más que agravamiento, lo que aumenta es expresión sintomática de la ansiedad, el cual se convierte en una acción como limpiar superficies o manos, son pensamientos obsesivos que se hacen compulsiones, aunque situaciones específicas pueden hacer que aumente la ansiedad, no el trastorno”, señaló.



“No van a cambiar sus contenidos mentales, puede a la mejor que reproduzca más ciertas acciones, pero tampoco se puede decir que tanto en un porcentaje, porque es algo que es parte de él y ha aprendido a llevar su vida de esa manera”, señaló.



Tanto Contreras como Castro Bolio recomendaron a quienes pasen por este tipo de padecimientos buscar apoyo médico para que reciban el tratamiento adecuado para su caso.



“En la consulta ya vemos personas que no tenían absolutamente nada previo a la contingencia y con ella empezaron con síntomas, es algo que de hecho la Organización Mundial de la Salud ha previsto. Esta situación puede ‘destacar’ este tipo de padecimientos, porque actualmente la amenaza ya tiene nombre y es tangible y real y las compulsiones no cambian, pero el miedo sí sube”.

Alejandro Contreras Contreras, siquiatra.



“No me atrevo a decir que así deberíamos vivir o no, quizás este cambio de paradigma obligue a muchos a perfeccionar sus medidas de higiene. Pero debo recordar que el que yo viva así es resultado de un problema. Se ha convertido en mi forma de vida, pero no es sano... quizás es higiénico, pero emocionalmente es una carga muy pesada”.



“Mariana Zárate”, paciente con Trastorno Obsesivo Compulsivo