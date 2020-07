Sonorenses están detrás del Escuadrón de la Salud

Al inicio se llamaban Socorro, Prudencia, Esperanza y Victoria. La primera y la última cambiaron sus nombres por Refugio y Aurora, respectivamente, pero al final las cuatro se unieron para formar el Escuadrón de la Salud.

Detrás de las cuatro heroínas están la mente de Ernesto Tejeda y los trazos de Dante Bañuelos, dos hermosillenses que juntaron sus talentos para crear a las amigas de Susana Distancia en la lucha contra el Covid-19.

“Siempre había pensado que Susana Distancia era una gran idea, de esas que dices ¿por qué no se me ocurrió a mí?”, cuenta Dante, quien dejó su profesión de arquitecto y desde hace siete años es ilustrador independiente.

LA HISTORIA DEL ESCUADRÓN

El pasado martes, el Gobierno federal presentó en su conferencia vespertina al Escuadrón de la Salud, conformado por los cuatro personajes femeninos, cada uno con su propia personalidad y color de acuerdo con el semáforo de riesgo: Refugio (rojo), Prudencia (naranja), Esperanza (amarillo) y Aurora (verde).

Pero la historia de las cuatro heroínas empezó a trazarse hace unos 30 años, cuando Dante y Ernesto cursaban juntos la primaria en la escuela “Heriberto Aja”.

Ambos retomaron el contacto apenas el año pasado, gracias a las redes sociales, aunque no se han visto desde que eran niños.

Ernesto, quien se ha desempeñado más en la educación, acostumbra ver a diario las conferencias de la Secretaría de Salud federal, encabezadas por el subsecretario Hugo López-Gatell.

A principios de junio percibió que había mucha confusión con respecto a los semáforos de riesgo y a la reactivación económica.

Con la idea de hacer una contribución en ese sentido, Ernesto ideó a las cuatro amigas de la ya conocida Susana Distancia y compartió una imagen en sus redes sociales. Así fue como Dante se sumó a colaborar con él.

“Cuando veo esto, me inspiro y me llevé toda la noche, no pude parar de hacer mi primer amigo de las amigas de Susana Distancia. Lo hago, lo pongo en Facebook y se lo comparto, a él le gusta mucho y entonces se pone en contacto conmigo para hacer algo más concreto”, relata.

Casi al mismo tiempo, Ernesto también buscó hacer contacto con los funcionarios que participan en las conferencias vespertinas. A los pocos minutos de haber compartido un tuit con su idea, recibió la respuesta del doctor Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción a la Salud.

HEROÍNAS INCLUSIVAS

Ernesto y Dante, sin experiencia previa en estrategias de gobierno, empezaron a intercambiar sus bosquejos con el equipo de la Secretaría de Salud y a hacer modificaciones: Le añadieron años a Refugio, pusieron en silla de ruedas a Prudencia y le dieron a Esperanza identidad muxe.

“No sólo es para que la gente esté consciente de lo que significa el semáforo de riesgo, sino también hacer un movimiento inclusivo con todas estas minorías que necesitan representación y qué mejor que hacerlo de esta manera, tuvo él (Ernesto) la idea y yo estuve totalmente de acuerdo, se me hizo un gran acierto”, explica Dante.

Finalmente, este martes las cuatro heroínas dejaron de ser un proyecto y fueron presentadas formalmente. En redes sociales los usuarios las recibieron con memes y con dibujos donde ellas luchan contra el coronavirus.

Lo principal, agrega Dante, es que el Escuadrón de la Salud pueda contribuir a combatir la desinformación “y al mismo tiempo concientizar en que hay que ser inclusivos”.

Bañuelos ha publicado cuatro libros infantiles con sus ilustraciones, y ha colaborado para clientes de Estados Unidos, Canadá, Alemania y Suiza.

Pero ahora tiene también entre sus proyectos a las heroínas, que podrían tener “Tenemos muchos planes con el Escuadrón”, asegura. “Sí hay en el futuro, ahorita no puedo hablar de eso, pero sí esperen continuar con el Escuadrón porque sí va a haber”.