Sonorense pedaleando por Lima

El ambiente que ha encontrado en los Juegos Panamericanos es algo que ha sorprendido al sonorense René Corella, quien se prepara para su día de competencia dentro de la prueba contrarreloj del ciclismo.



El hermosillense aseguró que no esperaba que la atmósfera encontrada en el País andino fuera similar a la que encontró, situación que lo motiva a seguir dejando todo en la pista y en la ruta.



"Es algo inimaginable, el ambiente panamericano es algo muy satisfactorio y llegar a un evento que se realiza cada cuatro años motiva para seguir en este deporte", indicó.



Aunque reconoció que siempre se piensa en la medalla de oro, no negó el hecho de que, por la dificultad de la prueba en la que participará, el quedar en los primeros cinco hablaría de que se hizo una muy buena competencia de su parte.



"La contrarreloj es una prueba en la que todo puede pasar ya que tienes que ser bueno en fuerza, pero también en maniobrar la bicicleta, estar entre los primeros cinco se reflejará que se tuvo un buen resultado, pero por supuesto buscando la medalla de oro", admitió.

Para él, la experiencia de Juegos Panamericanos ha sido muy importante y reconoció el talento que tienen todos los que asisten ahí, pero está consciente de que tal vez no sea el evento más grande del que ha formado parte.



"Actualmente me encuentro contratado por el equipo profesional Start Cycling Team con base en Bélgica, donde corro grandes clásicos con lo mejor del ciclismo mundial.



"En el 2016 fui seleccionado para realizar el Campeonato del mundo en Doha, Catar, con la ‘crema y nata’ de la elite mundial, esta justa es importante, sí, pero considero las carreras mencionadas anteriormente como las mejores en las que he estado", aclaró.



El hecho de tener gran parte de su preparación fuera de México, explicó, le ha dado la posibilidad de foguearse de gran manera con lo mejor del mundo en estos momentos, y considera que eso no lo pudo haber conseguido en México.



"La preparación y el desarrollo que he tenido fuera de México ha sido lo fundamental, el quedarte en México a competir solamente estaría sellando un desarrollo nulo ya que no hay carreras en las cuales puedas desarrollarte", manifestó.



Por eso, sabe que llega bien preraparado a la justa continental, de la mano del entrenador estadounidense Ashley Knights y su director técnico Mauricio Frazer, quienes lo han guiado en este nuevo desafío.