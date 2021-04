Sonorense Munguía destaca en NPC Natural Outlaw de Arizona

En su debut dentro de las competiciones oficiales en Arizona, la fisicoculturista sonorense Nuria Munguía consiguió un segundo y un cuarto lugar en el torneo NPC Natural Outlaw, celebrado en la ciudad de Tucson.

Munguía Rivera, quien cuenta con una discapacidad auditiva de nacimiento, culminó en la segunda posición en la categoría True Novice A en Bikini Femenil, sólo superada Linzee Balfour.

En la modalidad Open Novice terminó en el cuarto sitio, con lo que cumplió con una muy buena presentación en esta disciplina donde ha encontrado una identidad, a pesar de las dificultades que su condición conlleva.

“Me mudé a Tucson, Arizona, con mi familia para tener mejor futuro y mejores oportunidades para mí como una persona sorda. Crecí amando ser atlética para todos los deportes. Practiqué volibol, basquetbol, gimnasia, natación, beisbol, futbol y atletismo de pista desde que estaba en la Primaria.

“Mi logro más grande es haber podido estar en el escenario después de muchas complicaciones. Mi objetivo es mejorar mi nivel en la próxima competición. Esta fue mi primera, pero planeo estar en más”, comentó.

La sonorense tuvo una buena presentación en las competencias.

A sus 21 años de edad, Nuria pretende seguir sumando éxitos en su carrera dentro de esta disciplina, así como motivar a otras personas con discapacidades para que se tracen metas y se mantengan saludables por medio del deporte.

“Después de que me gradué, situaciones personales me impidieron entrar a la Universidad. Batallé con mí misma por un tiempo. Por los menos me quería mantener en forma durante ese tiempo, así que me enfoqué en el gimnasio, hasta que conocí a unos fisicoculturista, y desde entonces he soñado con hacer esto”, expresó.