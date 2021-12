Sonora: Martín Karim desafía pronósticos médicos gracias a sus padres y al CRIT

HERMOSILLO, Sonora.- Martín Karim es el claro ejemplo de que no hay imposibles y que con amor y perseverancia todo se puede lograr.

Martín Gaxiola Ruiz, papá de Martín Karim, relató que a los cinco meses de gestación recibieron la noticia de que el pequeño enfrentaría algunos retos de salud.

El ultrasonido mostró no sólo el sexo del pequeño que venía en camino, sino también un problema de salud y el diagnóstico que les dieron en ese entonces fue desesperanzador.

Nos dijeron que hay una anomalía y fue una sorpresa que tenía mielomeningocele y derivado de esa enfermedad se vino lo que es hidrocefalia, y fue detectado en el quinto mes de su gestación”, explicó.

El pronóstico que le dieron los médicos fue que el pequeño no iba a caminar y su calidad de vida no sería buena, pero sus papás no se dieron por vencidos y fue así como llegaron al CRIT.

“Fuimos averiguar a otras instancias, y fue como dimos con el CRIT que la verdad nos han ayudado muchísimo, desde los cuatro meses de edad, una vez que nació el niño ya empezó con sus terapias”, comentó.

La vida de Martín Karim, de 5 años de edad, ha estado llena de pruebas, ya que a los 15 días de nacido fue operado, ha padecido de ataques por bacterias y le han realizado cambios de válvulas.

Mi esposa y yo no nos hemos rendido para la atención de nuestro hijo, lo mejor que se pueda y gracias al CRIT”, expuso, “después lo operaron de la cadera, le pusieron placa de titanio para que caminara un poco mejor y las terapias sin duda han sido vitales”.

Martín Karim acude horas a diario a las terapias en el CRIT, ubicado en Paseo Río Sonora y Real del Arco, y eso ha dado los resultados que fueron contra todo diagnóstico. “Nos dijeron que no iba a caminar, que su calidad de vida iba a ser baja, nada de eso ha sido real, al contrario él ahorita ya tiene cierta movilidad de la cintura a los pies tiene un porcentaje de movilidad”, dijo.

ES REAL

Para Martín Alberto, papá del menor, el CRIT no es una empresa para evadir impuestos sino es una institución que ayuda a los niños de familias, tanto ricas como pobres, es real y es de todos los mexicanos.