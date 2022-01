Sonora: Mamá de trillizas nacidas en el Himes es de Altar y pide apoyo de la comunidad Hermosillense

HERMOSILLO, Sonora.- Judith Yahaira Gallardo García dio a luz a trillizas el pasado 13 de enero, siendo tres niñas en perfecto estado de salud, y sin ningún problema médico, lo que para ella se ha convertido en su mayor bendición, junto a su hija de 1 año.

Estoy muy emocionada, muy feliz, porque los doctores me dicen que están muy bien, que nomás están agarrando peso, que no ocuparon nada más, ni ningún aparato”, contó orgullosa.

“Yo lo que quiero es que las den de alta, para que las vea mi esposo, porque no las ha visto, y para estar mi casa, que la conozca la familia, porque no he podido mandarles foto, ni nada”, expresó.

Las pequeñas, que llevan por nombre Mayreth, Maybeth y Maydeth, nacieron a las 34 semanas de gestación, cuando los médicos se dieron cuenta que Judith empezó a dilatar antes de tiempo.

Ante el riesgo que conlleva un embarazo múltiple decidieron programar una cesárea de urgencia, explicándole a su mamá las posibles afectaciones que podían tener las pequeñas, por su parto prematuro.

Afortunadamente, las niñas no requirieron ningún tipo de soporte de oxígeno, ni tuvieron ninguna complicación, siendo sólo cuestión de días para que Judith pueda llevarlas a casa junto a su familia.

“Para mí, el embarazo fue normal, no tuve complicaciones de nada, no fue igual que el primero porque pesaban más, pero gracias a Dios no hubo complicaciones, ni presión, ni diabetes, ni nada, fue de alto riesgo porque eran tres niñas, pero sólo por eso”, explicó.

Ya que nacieron me dijeron que la iban a tener que quedarse aquí porque una pesó 1 kilo 700, otra un kilo 600, y la tercera 1 kilo 650, pero tenían que cumplir al menos el kilo 800 gramos para podérmelas dar”, añadió.

Todo este proceso, aunque ha sido hermoso, no ha sido nada fácil para Judith y su familia, ya que la joven es originaría de Altar, Sonora, donde están su primogénita y esposo.

Ella ha tenido que estar sola acudiendo a las consultas y en espera de que la den de alta, lo que ha complicado poder tener todo lo que sus hijas necesitan para su salida, por eso pide a la sociedad la apoyen con pañales, ropa, y cobijas para las bebés.