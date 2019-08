Sonará Christian Märkle en Hermosillo

HERMOSILLO, Sonora.- Pese a su juventud, Christan Markle Hirata ha construido una destacada carrera en el piano desde hace varios años.



Con un repertorio de composiciones de Robert Schumann, Mozart, Stravinsky, Chopin y Scriabin, el joven de 16 años regresa a Hermosillo para presentarse en el Teatro Emiliana de Zubeldía, luego de ofrecer conciertos en distintos escenarios del mundo.



El sonorense se prepara para participar en prestigiosas convocatorias de música en Stuttgart, Alemania, donde estudia en el Eberhard Ludwigs Gymnasium conectado con la Musikhochschule.



"Este concierto es como una muestra de lo que he llevado y desarrollado desde la última vez que estuve aquí, porque no tengo muchas la oportunidad de dar un concierto en Hermosillo y más si vivo muy lejos. Quiero demostrarle a la gente mi origen y los resultados de mi educación y las competencias en las que he estado", dijo Christian en exclusiva para EL IMPARCIAL.



Con nostalgia, Christian recuerda que de pequeño no le gustaba el piano, a pesar de ver que su mamá daba clases a otros niños de su edad, pero al ver cómo los estudiantes se desarrollaban con el paso del tiempo, se interesó en esta profesión.



"A los ocho años, mi mamá empezó a dar clases de piano a niños de mi edad y empecé a ver cómo crecían, cómo se desarrollaban, entonces de ahí nació ese amor por el piano. Después fui a un recital de uno de los alumnos de mi maestro Pedro Vega; quien se había presentado era Luis Carlos Juárez que ahora está en Austria, entonces ahí me di cuenta de que a eso me quiero dedicar", recordó.



Orgullosa de su hijO



Fernanda Hirata, madre de Christian, comentó que para ella y su esposo Jochen Märkle es difícil la ausencia de su hijo, pero lES reconforta saber que éste hace lo que más le gusta en la vida y que aprovecha las oportunidades que tiene para educarse en esta especialidad.



"Christian aprovechó que hay un programa en Stuttgart donde hay una conexión de la preparatoria de Humanidades con el Conservatorio de Música donde se especializan desde antes con la materia, es decir, no debe entrar a la preparatoria para llegar a la licenciatura. Así, con muy poca edad, puede entrar a la Maestría", explicó Fernanda.



"Cuando Christian pasaba los veranos con sus abuelos, le consiguieron una tutora para darle teoría musical con una chica que terminaba la licenciatura en el conservatorio y ella decidió llevarla con una maestra suya porque se dio cuenta de que tenía trayectoria y talento. Entonces al audicionar, le dijeron que deberían mandarlo ya a ese programa para prepararlo. Mandamos un video a la escuela y resulta que quedó en el programa exitosamente", comentó.



Christian se ha atribuido varios premios a su corta edad; ganó el Robert Shuman para jóvenes pianistas niños, luego tercer lugar nacional de los jóvenes musicantes y este año concursó ganó tercer lugar en el concurso internacional Carl María von Weber. Debido a eso, pudo ahorita registrarse para otra competencia en Berlín que es en noviembre y otra en Duseldorf, Alemania.



El concierto que ofrecerá Christian en Hermosillo forma parte del currículum que necesita para ingresar al Bechstein Competition que se realizará en Berlín el próximo mes de noviembre.



Christian tuvo su primera presentación musical a los 13 años de edad en el teatro Emiliana de Zubeldía y tres años después debutó en el Festival Ortiz Tirado.