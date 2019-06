Son de la tercera edad y desafían el 'calorón'

HERMOSILLO, Sonora.- Trabajar en la calle en la "ciudad del Sol" es un reto para cualquiera, pero más aún si se trata de una persona de la tercera edad. Algunos lo hacen por necesidad y otros porque quieren sentirse productivos.



Francisco Casavante, de 75 años de edad, tiene un año que trabaja en el estacionamiento de un banco en Olivares y bulevar Navarrete; él se inscribió en el programa de apoyos del Gobierno Federal desde octubre del 2018 y el dinero aún no le llega.



Comentó que tiene que sudar "la gota gorda" a diario para poder llevar comida a su mesa, tiene hijos que le ayudan de vez en cuando, pero a él le gusta ganarse su dinero y cuando mejor le va logra reunir hasta 250 pesos diarios.





En diferentes puntos de la ciudad se puede encontrar a muchas personas de edad avanzada que hacen su esfuerzo para ganar dinero, como doña Rosario Tuary Tapia, de 68 años de edad, quien vive en la colonia Tirocapes y es todo un ejemplo de mujer trabajadora.



"Puedo trabajar tres días a la semana porque me duele mucho mi cintura, creo son los riñones, el año pasado me fue muy mal por trabajar bajo el Sol, me deshidraté y vomité bastante", contó mientras descansaba en el andador del Mercado Municipal #1.



Dijo que recibe mil pesos mensuales del Gobierno, pero ese dinero no le alcanza.



Jesús Hernández Córdova tiene 68 años de edad y trabaja de "limpia vidrios" para llevarle comida a su esposa, quien padece de diabetes. Él llega desde las 07:00 en su bicicleta, y con un ramito de hierbabuena se persigna para que ese día le vaya muy bien.



"Soy muy positivo, le brindo mi bailecito y sonrisa a la gente para alegrarles su día y también el mío y a veces no quieren que les limpie el vidrio, se batalla mucho pero otros muy humildemente me brindan dinero y eso me hace bien", platicó Jesús Hernández, al tiempo que hizo una pausa para mojar su pañuelo y ponérselo en la cabeza para contrarrestar las altas temperaturas.

En los camiones y lugares como taquerías llega Carlos Antonio Urías, de 64 años de edad, para cantar y tocar su guitarra adornada con una flor y un bote para los que gusten depositar ahí sus monedas."En mis tiempos me uní al grupo Los Muecas en los años 70’s en Ciudad Obregón y me iba muy bien, gracias a Dios, actualmente mis hijos viven en Nogales, yo ahorita vivo solo en la colonia el Choyal, ahí tiene su humilde casa cuado guste visitarme", mencionó muy emocionado al recibir dinero de los comensales de la taquería en el estacionamiento del tianguis del Héctor Espino.