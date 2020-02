"Somos una nación única en Sonora": Se manifiestan gobernadores de etnia guarijío

HERMOSILLO, Sonora.- Los seis gobernadores de la etnia guarijío se manifestaron durante la tarde de hoy en el bulevar Rosales en Hermosillo, demandan una mayor atención al gobierno Federal y que haya empleos en sus comunidades.



Héctor Zaila Enríquez, vocero de la nación étnica, explicó que vienen de sus seis comunidades ubicadas en las sierra de Álamos y Quiriego, bloquearon el bulevar Rosales y José M. Ávila para presionar por una respuesta.



Piden más desarrollo a sus comunidades para que las personas no emigren hacia otros lugares del Estado por falta de empleo y que la tribu se mantenga en sus usos y costumbres.



“Si somos una nación única en Sonora, que estamos custodiando lengua, usos y costumbres, entonces qué están haciendo las Instituciones”, indicó.



Entre las solicitudes que externaron fue que el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, INPI, sea encabezado por algún miembro de una de las etnias de Sonora.



Aseveró que el organismo federal que los representa no tiene recursos propios para realizar obras o generar desarrollo en las comunidades indígenas.



Acusaron a un regidor y a una antropóloga de usurpar los cargos como asesores de la etnia guarijía ante el INPI y la institución los ha tomado en cuenta a pesar de estar descalificados por la tribu.



“Si nosotros nos abocamos a la historia, el Instituto tiene más de 40 años trabajando con nuestros pueblos y aun así no se ve un proyecto de alto impacto que favorezca a nuestro y que podamos hablar bien de la Institución”, dijo Zaila Enríquez.



Desde de las 13:00 a las 13:40 horas estuvieron bloqueando esta avenida principal del primer cuadro de Hermosillo que provocó un caos vehicular.



Detalló que son cerca de 2 mil 200 integrantes de la etnia guarijío en sus comunidades, la cual se está extinguiendo porque no hay desarrollo en sus asentamientos.