Sólo dura limpio ¡dos semanas!

HERMOSILLO, Sonora.- A dos semanas de que personal del Ayuntamiento limpiara el canal localizado sobre la calle Perimetral Norte, el cual divide a las colonias Los Arroyos y La Cholla, algunos vecinos hicieron de las suyas y arrojaron una gran cantidad de basura al lugar.



Los colonos solicitaron a las autoridades que pongan "mano dura" a quien se sorprenda arrojando los desperdicios en lugares públicos, ya que se hizo costumbre de los que habitan en esa zona de la ciudad, vivir entre la basura y ya no están dispuestos a permitirlo.



"La verdad es una vergüenza que pasen esas cosas, porque tenía apenas dos semanas que habían venido a limpiar el canal porque estaba bien sucio, con mucha basura que tira la gente y muchas ramas, pero lo limpiaron por las lluvias.



"Pero unas personas que limpiaron una casa que van a vender, vinieron y tiraron el cochinero que sacaron de ahí y todavía lo hicieron descaradamente, frente a todo mundo y el coraje que me da que nadie les diga nada", expresó Tanya.



ES ALGO COMÚN



La habitante en la colonia desde hace más de cinco años destacó que es común dicha actividad, pero de acuerdo a lo que se ha comentado entre algunos vecinos, ya están cansados de que su colonia se caracterice por la inseguridad y la abundante basura en las calles y espacios públicos.



Jacinto Herrera, otro de los reportantes, comentó que al final de la colonia, del lado Poniente, hay un terreno donde el propietario cobra cierta cantidad de dinero para tirar la basura y que no se acumule en las calles."Cobran 30 pesos y muchos que limpian las casas ya están llevándose para allá la basura, pero estos por flojos, yo creo, que vinieron a echar el cochinero ese y resalta mucho, porque está limpio el lugar."Ya vienen las lluvias", dijo, "y si siguen echando basura, el arroyo se tapará y se va a desbordar. Por uno la vamos a pagar todos, pero ni modo, la gente no quiere entender y si les dices algo, se te echan encima".Los denunciantes consideran necesaria la presencia de las autoridades para que sancionen a los "cochinones".