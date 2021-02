Solidarios de todas partes apoyan a don Mario

HERMOSILLO.- Gracias a la solidaridad de los hermosillenses don Mario Felizardo Búrquez ya podrá pagar la deuda de los tamales que le robaron; ahora sólo le falta recuperar el triciclo y las hieleras.

El pasado lunes dejó cerca de once docenas de tamales en dos hieleras grandes y dos medianas, que estaban acomodadas en su triciclo afuera de su casa, pero los amantes de lo ajeno le robaron todo.

Detalló que los puso en la banqueta porque fue a desayunar, debido a que debe de ingerir alimento antes de salir porque es diabético e hipertenso, y al salir ya no vio su mercancía ni su vehículo que lo había tenido por al menos 3 años.

“Sentí que se me derrumbaba el mundo, pero con calma, curiosamente ‘ permanece tranquilo’ me dije a mí mismo ‘Mario hay que buscar qué es lo que puedes hacer, cómo salir adelante y buscar las cosas con calma’ y eso me ayudó a pensar y fue como salió lo del Facebook”, relató.

El cable de acero con que había sujetado el triciclo estaba cortado y en el suelo. Habló con sus jefes para comentarles lo que había pasado y les pidió que no se preocuparan, que les pagaría el valor de la mercancía que es de 2 mil 90 pesos, contó.

Ayer recibió una grata sorpresa, un grupo de trabajadores hicieron una vaquita y le regalaron 2 mil 300 pesos, con esto paga su deuda de los tamales y le sobra un poco.

“Veía un poco remoto el poder conseguir un triciclo y parece que se va hacer, lo mismo que la hieleras, me costaron dos mil y feria”.

“No sé cuánto me habrán depositado, porque en realidad no sé, más que esto que tengo en efectivo y que pues a mí me dio mucho ánimo, claro que todavía me falta”.

“Todo va bien, mucho más de lo que yo esperaba, lo único que quería era recuperar mi triciclo, pero parece que Dios quiere que tenga un triciclo nuevo y me siento confortado, muy agradecido con Dios y con la comunidad hermosillense inclusive de otras partes”, dijo.

Don Mario Burquez de 72 años narra de donde le robaron el triciclo con los tamales y las hieleras

FOTO: TEODORO BORBÓN

SIN FRONTERAS

La solidaridad no tiene fronteras y desde Phoenix, Tucson, Nayarit, Guaymas personas le han estado hablando para apoyarlo con algo de dinero.

Explicó que una persona le prometió comprarle un triciclo de segunda y que sólo localizará la unidad para aportar el recurso.

Don Mario vive en una casa rentada en la colonia Los Arcos, sólo cuenta con la pensión del gobierno Federal, lo que gana es para sus alimentos y medicinas. Si usted desea apoyarlo puede comunicarse al 66-25- 01-35-16.