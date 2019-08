Solidaridad C en la pelea

HERMOSILLO, Sonora.- La escuadra de la Liga Solidaridad C se mantuvo en la pelea de la división C del Campeonato Municipal de Beisbol de Primera Fuerza al pegarle 1-0 al representativo de la Liga del Ranchito en la tercera semana de actividades.



Los ahora ganadores fueron comandados por el brazo de Jesús Carrillo, quien tiró toda la ruta en la que sólo le pegaron tres imparables, además de hacer abanicar a once enemigos; la derrota fue para Saúl Félix.



La única rayita de los ganadores se presentó hasta el cierre de la séptima cuando Aarón Estrada llegó quieto al plato, gracias a imparable de Rolando Pereyda que definió las cosas a su favor.



Dentro del grupo A, la Liga Nuevos Valores se impuso a Reigh Tech-Independiente al son de 9-6 en cotejo que necesitó de entradas extras para conocer al ganador.

Bryan Juzaino, con relevo de cinco episodios de sólo dos hits en contra fue el lanzador que se fue con la victoria, mientras que el descalabro fue para Damián Fimbres, en un corto relevo.



Fue en la apertura de la novena cuando cargaron la balanza a su lado con sencillos de Alejandro Pacheco y Alejandro Ballesteros, quienes empujaron tres carreras que le dieron rumbo a las acciones.