Solicitan reductores o semáforos en crucero

HERMOSILLO, Sonora.- Reductores de velocidad o semaforización es lo que solicitaron los vecinos de la colonia López Portillo, en el cruce donde ayer en la mañana se registró un accidente automovilístico en el que uno de los involucrados se volcó; no hubo personas lesionadas.



De acuerdo a los datos emitidos por autoridades, el hecho se presentó a las 08:20 horas, en el cruce de las calles Reforma y Bacerac, por donde circulaba un pick up, tipo estaquitas con caja, marca Nissan NP300, color blanco, tripulado por Ángel David, de 33 años de edad.



Se detalló que la unidad circulaba de Sur a Norte, sobre la calle Reforma y al llegar a la altura de la Bacerac, se impactó contra un sedán, de la marca Toyota Yaris, color blanco, modelo 2018, conducido por Ozziel, de 34 años de edad.



El golpe provocó que el sedán se volcara y terminara con las cuatro llantas hacia arriba, mientras que el pasajero logró salir ileso, al igual que la persona que maniobraba el pick up.



REUNIERON FIRMAS



Personas que se encontraban en el lugar destacaron que en dicho cruce ocurren muchos accidentes, especialmente choques, por lo que en varias ocasiones los vecinos han recabado firmas para solicitar un semáforo, pero las autoridades han hecho caso omiso.



"Pues estaría bueno que pusieran un semáforo o topes, porque pasan muy recio los carros siempre y a cada rato hay muchos accidentes, porque hay mucho tráfico y las autoridades dicen que pues sí, pero hasta ahí.



"Ya han juntado firmas y todo, porque por aquí pasan muchos carros (Bacerac) y tardan mucho en cruzarse, pero se desesperan y chocan, ojalá que ahora sí nos hagan caso", expresó José Ramón Ramírez.



Comerciantes de la zona también creen que se necesita más apoyo vial en dicho lugar e hicieron un llamado a las autoridades para que los escuchen y solucionen el problema antes de que se presente un accidente fatal.