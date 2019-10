Solicitan en La Manga drenaje pluvial

HERMOSILLO, Sonora.- Urge drenaje pluvial frente a la Escuela Primaria Profesor Enrique Quijada, de la colonia El Llano, externaron padres de familia y vecinos del lugar, ya que las inundaciones que sufren cada vez que llueve son incontrolables y afecta la educación de los niños.



Maritza Cázares, madre de familia, comentó que desde siempre, la colonia ha sufrido inundaciones por las lluvias, pero desde hace aproximadamente diez años la situación empeoró, por algunas construcciones que se hicieron a los alrededores.



“Pero lo que estamos peleando no es eso, sino que arreglen el problema, porque los que se ven afectados son los niños, porque los padres preferimos ya ni traerlos cuando está todo inundado; no podemos pasar y es un zancudero el que hay.



“Ya hemos pedido durante muchas administraciones la instalación de drenaje pluvial. Ya no estamos pidiendo drenaje para toda la colonia”, apuntó, “sino que hagan algo en la entrada de la escuela, porque es un arroyo lo que se hace aquí y justo en la entrada de la puerta”.



Y LOS RESIDENTES



No sólo los alumnos son los perjudicados con el encharcamiento que se hace en la esquina de las calles Juan Diego y Calzada Tepeyac, sino también los residentes aledaños, como Rita Jiménez.



“Se inunda toda la calle, es un sufrimiento, no podemos salir y tarda mucho en secarse. Tienen que venir a sacar el agua con una bomba, como hace como tres días, porque si no, los niños no pueden entrar a clases y nosotros ni salir en carro porque es un aguacero”, externó.



La habitante en la colonia desde hace más de 35 años destacó que en años anteriores no sucedía tal situación, pero ahora se tapa la red de drenaje y sale por los baños de las casas y patios de los alrededores, además de que crea humedad en las paredes.



Por tal motivo, los denunciantes solicitaron a las autoridades que atiendan su petición, ya que por lo menos cinco familias y la escuela son las afectadas directamente, y con las lluvias que se aproximan en las próximas horas, temen que la situación empeore.