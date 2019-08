Solicitan arreglar calle destrozada en La Caridad

Desde hace poco más de ocho meses los vecinos de la calle De las Caballerizas, en la colonia La Caridad, piden el arreglo de esa vialidad, pues está destrozada.



Desde la calle De los Molinos hasta la Avellana la vialidad está destrozada y con grandes baches los cuales son un problema para automovilistas y transeúntes quienes comentaron que una vez que inicien las clases aumentan los problemas en un preescolar.



"Hay unas zanjas muy feas enfrente del kínder, antes de que salieran de la escuela hubo algunas ocasiones donde la gente se tropezó al ir apurada, ya las hemos rellenado con arena, pero en las últimas lluvias se hicieron más grandes", dijo Ana María López, de 43 años, y vecina de La Caridad.



A pesar de que aseguran han insistido en esta solicitud a las autoridades municipales no se ha recibido una respuesta positiva, por eso algunos vecinos han optado por colocar arena, escombro o algún otro material para rellenarlos de forma momentánea.



"Hace unos dos meses vinieron a bachear parte de la De los Molinos, pensamos que también lo harían aquí pero nos dijeron que no había sido programado el bacheo en este punto, que necesitábamos hacer un reporte pero ya hemos hecho bastantes algunos vecinos", dijo la vecina.



PROBLEMA CONSTANTE



Daniel Hernández, es vecino de la colonia desde hace 10 años indicó que este problema es constante sobre todo durante la temporada de lluvias, que es cuando se originan más baches.



"Siempre que llueve sabemos que va a haber un bache nuevo, no es sorpresa ya. Pero lo que nos gustaría es que nos respondieran pronto las autoridades", manifestó el vecino.



Los habitantes de la colonia La Caridad piden a las autoridades correspondientes realizar las labores de bacheo para evitar que el problema sea mayor con las siguientes lluvias.