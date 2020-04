Solicitan apoyo para rescatistas caninos

HERMOSILLO, Sonora.- Hugo García realizaba el “Perrotón” al menos una vez al mes y con las croquetas recaudadas podía brindar ayuda a los rescatistas caninos, pero a causa de la pandemia de coronavirus no ha podido obtener apoyos.



Indicó que son cerca de 10 activistas que tienen albergues de perros quienes son beneficiados con la actividad y se encuentran en distintos puntos de la ciudad.



“Ahora con esto de la pandemia no se han podido hacer eventos, no se ha podido hacer nada, ahorita lo que estamos implementando es un evento virtual, invitando a la gente a ayudarnos en las redes sociales para que ellos nos indiquen a dónde podemos ir por alimento”, dijo.



El último “Perrotón”, contó, se hizo a mediados de marzo, pero debido a una fuerte lluvia no acudió gente y después se cancelaron los eventos a consecuencia del Covid-19.



“En cada evento, antes de la pandemia, llegamos a juntar nomás un puro alimento como unos 20 sacos más o menos, entre sacos grandes y sacos medianos que son los sacos de 10 a 15 kilos”, señaló.



TAMBIÉN LIMPIADORES



Otras de las cosas que necesitan los rescatistas son: Desinfectantes, jabón líquido y de polvo,

cloro para limpiar las áreas y ropa para los perros.



Detalló que estos sitios de ayuda canina subsisten con los donativos que les realizan de manera directa, pero la ayuda ha variado mucho, pues algunas de las personas que apoyan se quedaron sin trabajo o perciben menos ganancias.



Recordó que el proceso para ayudar a los perros callejeros lleva varias semanas porque al ser rescatados casi siempre requieren tratamiento médico para alguna enfermedad y luego duran un tiempo en el albergue hasta que son adoptados.