Solicitan apoyo para mujer integrante de la etnia Comcáac; necesita un medicamento especial

HERMOSILLO, Sonora.-Apoyo para una mujer integrante de la etnia Comcáac de nombre Laura Molina piden familiares, ya que recién salió de estar intubada y necesita un medicamento especial.

Coral Molina, sobrina de la paciente, explicó que su tía Laura estuvo intubada cerca de un mes al padecer Covid-19 y hace un par de días logró salir de ese estado.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Hasta el momento ella está muy bien bendito Dios, solo tiene un problemita en su habla, pero eso es a causa de la intubación, no es nada grave”, manifestó.

Necesita medicamento que tiene un costo de mil 500 pesos

Para que la mujer recupere su salud, los médicos que la atendieron en el Hospital General le han pedido Meropenem en pastillas las cuales tienen un costo de mil 500 pesos, aseguró.

“La verdad me sale cara la caja y no me piden de una, me piden de dos cajas y parece que va hacer diaria la medicina”, expresó.

Otras de las cosas que necesita Laura Molina para lograr reponerse son productos de aseo personal como toallitas desinfectantes, pasta dental, crema corporal y jabón.

“A ella le dio Covid, pero ella ya salió, ahorita está en vigilancia para que no se le vaya a complicar alguna otra cosa”, manifestó.

Si usted puede apoyar con el medicamento Meroponem en pastillas puede comunicarse al 6623358968 con Coral Molina.