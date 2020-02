Solicita apoyo para comprar medicamento especializado que requiere su hija

HERMOSILLO, Sonora.- Ana Lucía es una menor de 11 años, quien tiene un padecimiento genético llamado acalasia y para su tratamiento ocupa un medicamento que cuesta 12 mil pesos por dosis, razón por la cual su madre, Lucía Quiñones, pide el apoyo de la ciudadanía para poder comprarlo.

"Yo soy originaria de Navojoa, no vivo aquí y es muy difícil estar en Hermosillo sin familia ni nadie que nos ayude, aún más cuando era algo que no nos esperábamos, porque vine a una simple consulta con el endocrinólogo y ya nos quedamos internadas", explicó Quiñones.

"La doctora me explicó que por su enfermedad no se ha desarrollado como una niña de su edad, parece de 7 u 8 años y no de 11, por eso ocupa ese medicamento, para que la ayude a llegar a su peso y talla", agregó.

El medicamento que necesita se llama norditropin y actualmente no lo tiene ni el Hospital Infantil del Estado, donde Ana Lucía está siendo atendida, ni farmacias o proveedores en el Estado, según platicó la madre, por ello tiene que mandar a pedir el tratamiento fuera de Sonora y eso eleva los costos.

"Yo no pediría apoyo si no supiera que mi hija lo necesita", comentó, "pero sé que muchas personas entenderán que uno por ellos hace lo que sea y si no puedo costear yo por completo el tratamiento, sé que habrá quien pueda ayudarme".

La acalasia es un padecimiento que afecta el esófago de la menor, lo que ha afectado la alimentación e hidratación de Lucía desde hace ya dos años, cuando se le diagnosticó el padecimiento.