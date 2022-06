Sofía mezcla recetas y redes sociales para rescatar perritos callejeros

HERMOSILLO, Sonora.- Su pasión por la cocina y amor por los animales han llevado a Sofía Erro a crear “Cooking from scratch”, una cuenta donde además de compartir sus recetas fomenta la adopción y esterilización de perritos.

Sofía tiene 28 años y desde niña ha sido aficionada a la cocina, a los 15 años comenzó a vender postres y poco a poco creó una comunidad en redes sociales donde muestra sus platillos a cocineros no experimentados.

No sabía que me gustaba compartir las recetas hasta que empezó la pandemia, creo que todos descubrimos cosas nuevas y en mi Instagram personal empecé a compartir las recetas, los procedimientos de lo que iba haciendo y nació Cooking from scratch”, dijo.