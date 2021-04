Skaters piden retirar pintura de pista; artista respeta puntos de vista

HERMOSILLO.- La pintura que fue colocada en el piso de patinaje del parque Francisco I. Madero ha causado revuelo en la comunidad de skaters de Hermosillo, pues aunque afirman que la intención de este arte era buena, aseguran que les impide patinar con seguridad y piden que sea retirada.

La artista aseguró que ella está complacida con el trabajo que realizó, además de que obtuvo los permisos del Patronato del Parque y Ayuntamiento.

Respeto los diferentes puntos de vista, soy artista y cumplí con mi objetivo, el de plasmar en un lugar público para embellecerlo e interactuar con los participantes, en las cuatro sesiones que hice ninguna de estas personas que se quejan de la pintura se me acercó a comentarme algo”, expresó.

Respecto a las fisuras y pequeños hoyos que quedaron cubiertos por la pintura, comentó que colocarán un material especial para resanar esos puntos y evitar un accidente.

ES RESBALOSO

Pedro Salazar, integrante del Colectivo Skate Hermosillo A.C., indicó que la intención es buena, pero la capa de pintura de aceite que le aplicaron al piso de cemento lo hizo más resbaladizo e inseguro para el patinaje.

“De por sí no me gusta el parque porque no está bien hecho para patinar ahora con eso, las llantas se resbalan, pierdes la perspectiva de la rampa por todas las líneas y todo eso, más allá del arte que pudiera ser, creo que si hubiera sido con otro tipo de pintura, nadie se hubiera quejado”, explicó.

Otro de los problemas que afirman tener los patinadores es que no pueden ver los desperfectos en el piso, como pueden ser hoyos o rajaduras, y al momento de estar patinando pueden tener un accidente porque no logran verlo debido a que la pintura los ocultó.

“Como dos o tres patinadores le ayudaron, pero ellos nunca pensaron qué iba a pasar el final, porque como digo la intención era muy buena, creo que todos lo hubieran aceptado y lo hubieran hecho, pero sin medir esas consecuencias del final”, dijo.

En la comunidad de skaters, patinadores, rollers, recordó, que hay artistas urbanos y ellos serían los indicados para realizar la obra de esta área del parque que utilizan.

“Aquí en sonora de por si casi no tenemos áreas y básicamente usamos ruedas que son para concreto, y al momento de lo que echan una aplicación, modifica totalmente el rodamiento y la estabilidad de la tabla, de las llantas”. expresó, Rafael Córdova Usuario del Área de Patinaje.