Sirenas indican a automovilistas qué deben hacer

HERMOSILLO, Sonora.- El traslado de un paciente es una gran responsabilidad y en ocasiones unos segundos son la diferencia entre la vida y la muerte, por ello es de suma importancia ceder el paso cuando un vehículo de emergencia lo solicita a través de la sirena.



Y es que dependiendo del sonido, se indica que deben tomarse algunas medidas como orillarse, detener la marcha del vehículo y respetar las señales de tránsito.



¿Sabía usted que existen cuatro sonidos distintos de las ambulancias? Si desea escucharlos puede accesar al video que estará disponible en www.elimparcial.com y a través de las redes sociales.



Mario Ballesteros, conductor de una ambulancia de la Cruz Roja Hermosillo, habló sobre los obstáculos a los que se enfrenta al estar atendiendo una emergencia.



"Nos encontramos con vehículos que no ceden el paso, que no saben qué hacer, que rebasan, nosotros los invitamos a cedernos el paso y dejar los carriles centrales para nosotros", recalcó.



La Cruz Roja mexicana cuenta con cuatro distintos sonidos de la sirena, todos ellos para indicarle a los automovilistas que algún paciente es trasladado a bordo de la ambulancia y que se debe ceder el paso.



"Los sonidos son diferentes, el uno o wild es para avanzar es un tono largo", explicó, "y cuando nos topamos con un crucero es otro sonido, más constante el tono dos, para que los automovilistas se muevan".



El tono tres se utiliza únicamente cuando los automovilistas no ceden y para casos extremos se utiliza el tono cuatro, llamado también corneta.



"Como último recurso se utiliza el tono corneta o el altavoz, también debemos tener precaución para no alterar o estresar a los automovilistas y provocar un accidente", mencionó.





¿QUÉ HAY QUE HACER?



Cuando se escucha el sonido de la sirena, el automovilista debe mantener la calma, dejar el carril central libre y en caso de que la calle sea sólo de dos carriles, orillarse a la derecha.



Además las ambulancias tienen la posibilidad de mantener una velocidad máxima de 10 kilómetros por encima del límite permitido, es decir, en bulevares el máximo es de 60 y las ambulancias pueden transitar a 70 kilómetros por hora.



En el caso de transitar por una carretera federal, donde el límite es 100, las ambulancias pueden transitar hasta 110 kilómetros sólo en casos de emergencia extremas.