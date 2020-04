Sintió Audomaro miedo... y el médico también

Cuando le avisaron a Audomaro Pérez que su prueba de Covid-19 había dado positivo y tenían que trasladarlo al Hospital General del Estado para aislarlo, uno de los médicos le preguntó si tenía miedo. Él le respondió que sí, y el especialista le confesó que él también.

Me dice ‘pues yo también tengo miedo, esto es nuevo para nosotros, pero hay que echarle ganas’, y sí, le eché ganas, y de hecho ahorita ya me siento bien”, asegura Audomaro, ya de vuelta en su casa, luego de pasar más de una semana en el hospital.

Poco a poco recupera su vida normal: Hace ejercicio, escucha música y mira la televisión. Sólo una diferencia: Permanece aislado en un cuarto en la casa de su hermana, mientras espera los últimos resultados de laboratorio que le confirmen que ha superado la enfermedad.

Audomaro Pérez Jiménez, bajista del grupo Yndio, fue el primer caso positivo en Sonora de Covid-19. No sabe si se contagió en Chicago, en Los Ángeles o en el trayecto. Dice que había escuchado las noticias sobre el coronavirus pero, como suele suceder en estos casos, no creyó que le ocurriría a él.

“Pues sí (sabía de la enfermedad), pero no pensé que me fuera a dar. Fue mala suerte, no sé qué pasó”, expresa.

“TOSÍA Y NO SALÍA FLEMA”

La prueba es un poco incómoda, recuerda, porque para extraer la muestra es necesario introducir un hisopo por la nariz y se siente un raspón en el fondo, aunque lo peor fueron los síntomas de la infección.

“(Los problemas) para respirar, sacar las flemas, todo eso, tosía y no salía nada de flema, eso fue lo que más me preocupaba, pero conforme fueron pasando los días, fui sacando las flemas, y ahí iba mejorando, me sentía mejor”, comparte.

También, durante el tiempo que estuvo internado, pasaba de sentir mucho frío a tener calor. Algunos días tuvo que recibir oxígeno, pero su evolución siempre fue favorable.

Señala que en toda su estancia en el hospital le revisaban constantemente la temperatura y la presión. En los últimos días pudo levantarse y hacer ejercicios con su cuerpo, con lo que los doctores vieron que el paciente estaba fuerte y finalmente lo dieron de alta.

Audomaro menciona que, salvo el paracetamol, no recuerda los medicamentos que le administraban, pero sí tiene clara la imagen del personal médico y de enfermería con bastante protección cuando entraban a revisarlo.

“Yo tenía mi cubrebocas, cuando entraban ellos me tenía que poner cubrebocas, me daban pastillas, lo que tenían que darme, sacarme sangre, checarme, pero siempre ellos protegidos… como si fueran astronautas, algo así”, añade.

Y si bien la enfermedad era desconocida para los médicos, eso nunca se reflejó en la excelente atención que recibió cuando fue necesario, asegura, y por ello se siente agradecido con el personal del hospital.

Los doctores, todos los que me atendieron en el hospital, fueron muy amables, enfermeras, enfermeros, me atendieron de maravilla y estoy muy agradecido con todas las personas que oraron por mí, que nos han apoyado”, agrega el artista.

“LE ESTOY ECHANDO GANAS”

Ahora, Audomaro continúa su recuperación en casa, pero mientras espera las noticias del laboratorio se mantiene aislado de su familia. Con su esposa sólo habla por teléfono, y así será hasta que esté completamente seguro de que ya no puede contagiar a nadie.

También ha hablado con algunos de sus compañeros del grupo Yndio, pero aún no se comunica con Hilde Lara, el vocalista, quien también dio positivo y se recupera en Baja California.

Por la misma contingencia sanitaria, el trabajo con el grupo por ahora está en pausa, y aunque todavía no sabe qué hará cuando termine su aislamiento, Audomaro se concentra en el día a día para mantenerse fuerte.

“Estoy aquí con la familia, no los veo físicamente, solamente cuando me traen de comida; hablo con mi señora, aquí está, hablo por teléfono nada más, platicamos. Yo pienso que le estoy echando ganas y ahí la llevo”.