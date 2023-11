Sindicato Independiente de la Universidad de Sonora obtiene proporcionalidad en contrato colectivo de trabajo

HERMOSILLO, Sonora.- El Sindicato Independiente de la Universidad de Sonora obtuvo, por primera vez en la historia de la institución, proporcionalidad dentro del contrato colectivo de trabajo, lo que proveerá de libertad sindical a los trabajadores.

Antonio Salazar, secretario general de Sius, informó que fue el pasado 1 de noviembre cuando obtuvieron el fallo a favor por parte del Tribunal Laboral de Sonora, que le permitió a todos los agremiados ejercer sus derechos laborales dentro de la universidad.

El contrato colectivo de trabajo es para todos los trabajadores, y los compañeros del Sius no tenían acceso a esas conquistas por agruparse en esta asociación sindical, no podían proponer plazas, no le llegaban prestaciones que se encontraban integras en el contrato colectivo de trabajo, no tenían derechos ni beneficios”, señaló.