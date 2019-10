Sin resultado aún la búsqueda de Julio Manuel en Sonacer

HERMOSILLO, Sonora.- Un día más de búsqueda infructuosa resultó este jueves en los esfuerzos del Departamento de Bomberos para localizar al menos un indicio de lo que podría ser el cuerpo sin vida del señor Julio Manuel Rodríguez.

Juan Francisco Matty Ortega, comandante de Bomberos, informó que los trabajos realizados ayer por elementos de la corporación y un particular, en el tramo de la calle Cerro Prieto y Juan de Dios Bojórquez hacia el García Morales con apoyo de una cámara infrarrojo, no fueron exitosos ya que no se encontró evidencia.

En el tramo donde estuvimos buscando no hemos encontrado evidencias que nos digan que pertenecen a la persona en búsqueda, hemos encontrado piezas de tela, pero no corresponden a las que se dice que vestía esta persona", expresó.

La jornada del jueves comenzó a las 8:00 horas, comentó, y al menos en tres puntos la cámara se atascó, por lo que debieron abrir alcantarillas o zanjas sobre el pavimento para extraerla, pero en ninguno de los casos topó con el objeto de búsqueda.

Detalló que se hizo un recorrido después de las 15:00 horas, con parte de la familia del señor Julio Manuel Rodríguez, para explicarles los puntos de revisión, entre los que se incluyen la planta tratadora de aguas residuales y el área de descarga de la línea de drenaje donde se realiza la búsqueda.

Para reforzar los trabajos, agregó, este día llegarán a la ciudad cuatro elementos de Protección Civil Federal para apoyar en la búsqueda, así como una cámara de mayor capacidad de visión que viene desde Ciudad Juárez.

Matty Ortega resaltó que este día se continuará con la labor en el tramo que abarca del bulevar García Morales al bulevar Quintero Arce, para luego avanzar hasta el bulevar Juan Navarrete.

Se solidariza

La alcaldesa de Hermosillo, Célida López Cárdenas, se solidarizó con la familia de Julio Manuel Rodríguez, de 63 años de edad, quien se encuentra desaparecido desde el pasado lunes.

"Mi solidaridad a toda la familia y mi compromiso de no abandonarlos ni dejarlos solos en esta búsqueda", dijo en su mensaje en redes sociales.

"Estamos pidiendo apoyo a los diferentes departamentos de Bomberos de Phoenix, de Tucson, y estamos intensificando la búsqueda ya con una cámara sumergible en donde ya empezamos detectar la posibilidad de ir abriendo en diferentes puntos en donde la cámara pueda señalar la posibilidad de encontrar a la persona", añadió.