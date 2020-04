Sin miedo toma muestras a pacientes sospechosos de coronavirus

Mientras se ponía el equipo especial para tomar su primera muestra a un paciente con sospechas de Covid-19, Lydia sintió un ligero temor al recordar todo lo que había escuchado sobre la enfermedad y el riesgo que tenía de contagiarse.

“Me sentí un poquito nerviosa. Pero a medida que me iba acercando al paciente y que veía como estaba la seguridad y todo, el cuidado con el manejo del paciente, como que ya te tranquiliza”, externó.

Lydia Mijares Nolazco apenas está por cumplir un año trabajando como química en el área de laboratorio del Hospital General del Estado, pero ya ha estado involucrada en una de las circunstancias más extraordinarias de cualquier centro médico, la de la pandemia de coronavirus.

“Son varios trajes aparte de lo que se ve en las fotos, es el quirúrgico, la bata y luego el traje blanco que parece de astronauta, los goggles, todo así como se ve en la tele. Todo el equipo de protección personal es muy completo y muy complejo”, señaló.

Gracias al entrenamiento ahora puede ponerse todo el equipo en unos cinco minutos.

La jornada para Lydia no termina cuando sale del hospital, pues todavía al llegar a casa debe cumplir con la otra parte del protocolo, que es tomar precauciones para disminuir riesgo hacia su familia, especialmente sus dos hijos pequeños.

Me tengo que quitar los zapatos afuera, la perilla la desinfecto, me meto rápido a bañar, ya me tienen la ropa en el baño, y lo que traigo lo echo rápido a la lavadora. Escucha el niño que voy entrando y me habla, pero le digo ‘no, me tengo que bañar primero’”, relató.