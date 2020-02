HERMOSILLO, Sonora.- Su nombre es Kinady Navarro, pero en el mundo del cosplay, es conocida como "Kinny V". Tiene 8 años dedicada a caracterizarse de personajes de ficción, convirtiéndose en una de las mejores en las convenciones de anime de Sonora.

Para la hermosillense de 23 años, esto es más que sólo un hobby; esun estilo de vida que cambió su mundo completamente.

"Para mí el cosplay es arte; tú eres arte al hacer el traje, tus joyerías, tus pelucas, todo. Es una forma de expresión porque sin el cosplay, no sería quien soy. Es un estilo de vida; yo tengo un cuarto completo dedicado a esto", dijo Kinady para EL IMPARCIAL.

"Mejoró mucho mi autoestima. Al ver cada sesión de fotos que tengo, todo, es como un ‘a la torre, ¿esa soy yo? ¿Así me veo?', (…) Si yo me animé a entrar a este mundo, es porque desde pequeña me gustaba que me vistieran para Halloween, en mis fiestas de cumpleaños y además me gusta el transformismo", continuó.

UNA CHICA AUTODIDACTA

La estudiante de psicología en la Universidad de Sonora, tuvo que aprender a ser autodidacta para la creación de sus cosplays.

"Al principio yo no hacía mis trajes, pero sí los detallitos del personaje, ya sea si tiene algún tipo de espada, arma, o lo que sea, yo sí lo hacía. Ya después aprendí a coser mis propios cosplays. Lo hice por mi cuenta, nadie me enseñó, todo esto de confeccionar mis trajes, de peinar mis pelucas, todo lo he hecho yo", comentó.

"Poco a poco fui aprendiendo todo lo que necesitaba para el cosplay, y de pronto me encuentro en un espacio muy padre al momento de maquillarme. Nunca repito un maquillaje para un cosplay; antes sí porque no sabía, pero ahora no. Todos tienen algo, ya sean tres sombras diferentes, delineados distintos o pestañas . quiero darle su respeto y espacio a cada personaje y de verdad sea diferente", explicó.

NO JUZGUEN, APOYEN

La también actriz de doblaje pidió, a quienes no estén familiarizados con el cosplay o la cultura geek/otaku, que no juzguen y mejor apoyen a sus seres queridos.

"Yo lo único que pido, y eso no va solo al cosplay sino a todo en general, que sean un poco más comprensivos y vean un poquito más en el mundo de lo que existe y lo que hay", exhortó.