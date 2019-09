Sin confiarse ante el sotanero

HERMOSILLO, Sonora.- Una buena oportunidad de conseguir cuatro puntos tendrá Cimarrones de Sonora este fin de semana cuando visite a Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, aseguraron sus jugadores Víctor Guajardo y Jesús López.



Los jugadores de condiciones ofensivas ofrecieron una rueda de prensa ayer antes de partir a Tamaulipas, y explicaron que saben que es una gran opción, pero tampoco pueden llegar confiados a medirse a los fronterizos.



"Aunque en el papel Correcaminos llega en el último lugar, creo que va a ser un partido difícil, van a querer ganar a como dé lugar porque me imagino que su entrenador está en la cuerda floja, por lo que he escuchado", manifestó.



Para López, después de una victoria y un empate en casa, hay tranquilidad en el equipo, sin embargo, no están satisfechos al 100% porque saben que había la posibilidad de haberse quedado con los seis puntos.



"Uno queda contento, pero no conforme porque los juegos en casa se tienen que ganar, contra Mineros fue un partido complicado, pero que se pudo ganar, y ahora estamos pensando en el siguiente rival que es Correcaminos", declaró.



Además, en cuanto a la poca efectividad que han tenido a la ofensiva, pero también la mucha tranquilidad que han mostrado en la defensa, ambos coincidieron de que el trabajo les dará más claridad a la hora de definir en ataque.