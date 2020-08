Sin TV ni computadora, familias hacen milagros por las clases de los niños

HERMOSILLO.- El 60% de los padres de familia de la Escuela Primaria 19 de Abril, ubicada en la invasión Triqui del Poblado Miguel Alemán, se estima que enfrentan el regreso a clases a distancia sin acceso a televisión, radio ni a un teléfono celular, menos a una computadora ni a Internet.



Aquí muchas familias no tienen televisión para que los niños sigan las clases a diario, coinciden los pobladores.



Tal es el caso de Dulce María Ibáñez Alcudia, quien le pide el teléfono a la vecina para comunicarse con la maestra de sus hijos.

Dulce María está embarazada de su tercer hijo y tiene a Jesús Guadalupe, quien ingresó a primero de primaria, y a Santiago, de segundo de preescolar.



Su esposo, quien trabaja de jornalero en uno de los campos de la Costa de Hermosillo, sólo labora dos días por semana, y con lo que gana tiene que pagar alimento, agua, luz y renta de la casa.



“Lo poco o lo mucho que traiga mi marido, pues se tiene que ajustar a las necesidades de los cuatro, y estoy embarazada, ya vamos a hacer cinco, está duro, sí está duro”, expresó Dulce.

Hace algún tiempo entraron a robar a su casa y la dejaron sin televisión ni teléfono celular, pero con la educación virtual y el deseo de que sus hijos se superen le pide el celular a una de sus vecinas.



En esta semana Dulce María pudo trabajar con la maestra de uno de sus hijos por el teléfono celular de su vecina, quien se lo presta para que le marque y la docente le regrese la llamada.

Vía telefónica, ambas se ponen de acuerdo para ir por las hojas impresas donde trabajará el niño de primer grado de primaria.



El costo por el paquete de impresiones que le deja la maestra oscila entre 30 y 50 pesos por semana, pero por falta de dinero el primer paquete no se lo pagó a la docente y piensa que los próximos tampoco podrá pagarlos y se los deberá.



Para la educación virtual de su otro hijo, la directora de preescolar se comunica vía Facebook y aún no le asignan maestra para este nivel.



Dijeron que (las clases) iban a ser por línea, televisión o radio, y yo no tengo ninguna de esas cosas, ni teléfono”, expresó.



Dulce María desea que sus hijos estudien para que no anden de “piedreros” o “cholitos” en las calle del Poblado Miguel Alemán.

Gabriela García Gómez. del Poblado Miguel Alemán, tiene TV pero no tiene celular para descargar las tareas que por este medio encargan los maestros.



MAMÁS NO SABEN LEER NI ESCRIBIR

Los padres de familia que no saben leer ni escribir y que no cuentan con dispositivos móviles, tienen a sus hijos solos viendo pasar las clases por televisión sin tener contacto con los maestros.



Gabriela García, madre de familia, quien vive en la invasión Triqui en el Poblado Miguel Alemán, explicó que tiene un hijo de brazos y dos hijas, una que pasó a cuarto año, y otra, que entró a primer grado, y desde que empezó el curso no se han comunicado con la docente.

“Tiene que tener uno celular para comunicarse y hay muchas personas que no tienen y ¿cómo le hacen?”, manifestó, “es lo que te exigen un celular para que le manden las tareas a los niños”.

Gabriela y su esposo trabajan de jornaleros en el campo, pero lo que ganan ambos apenas les alcanza para sacar adelante los gastos de renta y alimentación que tienen con sus tres hijos. “Televisión sí tengo, es lo único que están aprendiendo de ahí de la escuela porque no están, pero no tengo contacto yo con el maestro”, indicó.



Hasta el momento, dijo, que no ha tenido la oportunidad de que le presten un celular y espera ir a la Escuela Primaria Solidaridad en los próximos días para hablar con el profesor y ponerse de acuerdo para que las niñas estudien.



Para Gabriela es un difícil regreso a clases virtuales y desearía que fueran presenciales para que sus hijas tuvieran quien les enseñara.

Un niño hace su tarea afuera de su hogar apoyado en una mesa y acompañado de su mascota. Padres de familia tienen que hacer milagros para que sus hijos reciban clases a distancia.



NI TELEVISIÓN MENOS UN DISPOSITIVO MÓVIL

Olga Lidia Ortega Dórame, directora de la Escuela Primaria 19 de Abril, ubicada en la invasión Triqui, aseguró que el 60% de los padres de familia que tienen registrados a sus hijos en este plantel no cuenta con un dispositivo móvil o televisión.



Ortega Dórame señaló que son 400 alumnos con los que cuenta la escuela y han tratado de estar comunicados con ellos vía grupos WhatsApp porque por este medio es por donde pueden dejar tareas y en caso de que no tengan dispositivos se les atiende con los cuadernillos que entregan por semana.



HAY UNA SOLA IMPRESORA

En el Ejido El Triunfo hay una sola impresora para los padres de familia de la comunidad, está en la papelería “Tadeo” y su propietaria Eva Pérez Tadeo se encarga de llevar los duplicados hasta los hogares.



La dinámica de los maestros con los pobladores es que envían las tareas al Whatsapp para que el padre de familia las imprima, pero en esta semana los papás por ocuparse gran parte del día no tuvieron tiempo para acudir por los encargos escolares.



Fue así que Eva se dio a la tarea de ir en su propio vehículo a entregar las copias a las viviendas de la comunidad del Ejido El Triunfo para quienes así se lo solicitaron, al llegar a algunas casas se percató que había niños solos dentro de los domicilios.



“Trabajan y dejan a los niños, ahí pues, y no pueden venir los niños porque no los dejan salir, que es lo más común, porque se quedan en su casa para que no vengan hasta acá porque viven lejos”. dijo Eva.



En el Poblado Miguel Alemán, está asentada la comunidad indígena triqui, migrantes de los altos y los bajos de Oaxaca, quienes en 1982 llegaron a Sonora, en busca de mejores oportunidades.