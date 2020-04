Sin Internet ni computadora cumplen con sus clases

En la invasión 4 de Marzo no hay servicios públicos, mucho menos Internet, por ello que Norma García Mercado manda a su hija que estudia preparatoria con la abuela, quien tiene su domicilio en Puerta Real para que pueda conectarse a una red y hacer los trabajos escolares.

La joven de 17 años pasa al menos tres días con su familia materna para poder estar al corriente en la escuela. Otro de sus hijos va en la secundaria y es por WhatsApp que la maestra le ha enviado las tareas, algunas son para imprimir y el lugar más cerca que le queda es una farmacia que le cobra 5 pesos por hoja; desde la pandemia ha impreso 40 hojas.

Los hijos de Norma son parte de los miles de estudiantes que hoy regresan a clases, pero en esta ocasión será diferente: El salón está en su casa. En este inédito reinicio de actividades escolares a causa de la pandemia de coronavirus, niños y jóvenes se las ingenian para poder cumplir con sus deberes.

En la comunidad de la Mesa del Seri, que pertenece al Municipio de Hermosillo,ubicada a poco más de 20 kilómetros, las madres de familia o tutores deben estar pendientes de su celular pues la maestra les envía la asignación de tareas por WhatsApp.

Guadalupe Alejandra Verdugo Vázquez está a cargo de la educación de su sobrina de 7 años y desde el pasado 16 de marzo y debe de estar muy pendiente que su celular tenga saldo para recibir los mensajes. Y aunque es una de las afortunadas que tiene teléfono, hay muchos padres de familia que no. Aún así, en ocasiones no cuenta con el dinero para la recarga y ella y otros padres de familia acuden por ayuda a la tienda “El Tinaco”, la cual tiene Internet, y la única impresora en la comunidad.

“Le manda la maestra todas las tareas que tenga que hacer por el WhatsApp, una diaria y vamos donde hay Internet para que las manden a imprimir para que las niñas las hagan”, explicó.

En “El Tinaco” se les brinda el servicio a los cerca de 100 niños de la primaria y 30 del preescolar; la impresión cuesta 1 peso.

Araceli Riali Vázquez es la propietaria de la tienda y también es una maestra jubilada del nivel de primaria, indica que muchos de los pobladores no cuentan con celular o no tienen saldo para recargar y es cuando le solicitan que vea entre sus mensajes si ya les llegó la tarea.

Las madres de familia le mencionan el nombre de las mujeres que también llevan a sus hijos a cursar primaria y ella se encarga de buscar los mensajes para encontrar los archivos a imprimir.

“Hay mamás que no tienen teléfono con WhatsApp o que no tienen teléfono y ya vienen y me preguntan a mí por la tarea de segundo año”, ejemplificó, “y ya pregunto qué niño está en segundo año para ver qué mamá me mandó y ya imprimirles las tareas”.

OTRAS SITUACIONES

La Mesa del Seri es una de las comunidades en que los estudiantes avanzan con las tareas, pero hay otras como el ejido La Victoria o la invasión 4 de Marzo que no tienen personas que les ayuden, no hay impresoras o no cuentan con celular.

Maribel Huicosa es una madre de familia el ejido La Victoria, tiene cinco hijos, no cuenta con celular y a pesar de que sabe que tiene imprimir algunas hojas que los profesores les han encargado para tareas, no lo ha hecho por falta de dinero y no tiene ese servicio cerca.

A través del WhatsApp las maestras mandan tareas, páginas de los libros y van haciendo ahí, mandan también impresiones, pero de las impresiones no hicieron nada (sus hijos) porque muchas veces hay dinero y otras veces no hay, mi esposo duró como tres semanas sin trabajar”, indicó.

La impresora más cerca la tiene a 2 kilómetros, en la vecina comunidad de El Tazajal y para tener la hoja en físico los trabajos escolares tienen que ir archivados en una memoria USB que tampoco tiene. Detalló que transcribir las tareas no es opción porque las maestras de primaria les mandaron de 80 a 140 hojas por grado escolar, así que sus hijos sólo trabajan en el libro y cuaderno.

EDUCACIÓN SUPERIOR

En el caso de la educación superior los alumnos recibirán clases a través de portales en línea. En la UTH usarán doce aplicaciones y plataformas.

“Hemos puesto en marcha, a través de todas las direcciones de carrera una diversidad de estrategias tecnológicas para continuar el trabajo académico y estadías empresariales”, explicó el secretario académico, Leonel Nieblas Mátuz.

La Universidad de Sonora también hará uso de plataformas virtuales para concluir el semestre.

A través de su portal invitó a los alumnos a mantenerse en comunicación con los docentes.

"Agradezco la gran disposición de nuestros docentes, ya que personalmente me consta que son muchas las horas requeridas para la capacitación y para la selección o elaboración de materiales para la enseñanza y evaluación en línea”, indicó el rector Enrique Velázquez Contreras.

COMUNIDADES ALEJADAS

Los estudiantes que viven en comunidades aisladas tienen un gran reto a partir de hoy: Las clases en línea y por televisión que impartirá la SEC.

Primavera García, es enlace en Conafe y tiene a su cargo la supervisión de ocho maestros de la institución federal para impartir clases de secundaria en zonas rurales del País; cada maestro tiene a su cargo de 12 a 17 alumnos.

Explicó que hay comunidades en Sonora donde la señal telefónica y de televisión no llegan y les será imposible comunicarse con los padres de familia, así que para que el alumno siga con sus estudios mandarán un cuadernillo.

Que recuerde hay dos comunidades para allá para Sierra Alta que no gozan ni con señal de teléfono ni con señal de Internet, y esas principalmente se les va a entregar el cuadernillo y se les va a entregar a cada uno los padres y las instrucciones de cómo deben de ir trabajando”, manifestó.

Otro ejemplo de municipios que no cuentan con señal de celular, pero sí de Internet, que por cierto se cae con frecuencia, es Bacanora. Las comunidades que no cuentan con señal de ningún tipo son Ciénega de Horcones y Agua Fría.