Siguen negociaciones para evitar huelga del transporte

HERMOSILLO, Sonora.- Los concesionarios del transporte público de Hermosillo confían en que el lunes próximo no estalle la huelga, pues las negociaciones con los operadores siguen en marcha.

Jorge Coxtinica Aguirre, representante de Movilidad de Transporte de Hermosillo, manifestó que todo lo relacionado con el contrato colectivo de los choferes se está cumpliendo, que solamente están siendo coherentes con una parte, que son los horarios de trabajo.

Explicó que los operadores quieren que se les pague por hora y no por turno, por lo que Coxtinica Aguirre destacó que no debe ser así, principalmente para que no trabajen más de 12 horas y pongan en riesgo su integridad y la de los usuarios.

Nuestra posición es respeto absoluto de lo que son las condiciones laborales de los trabajadores”, apuntó, “no tenemos ningún inconveniente de respetar los términos de su contrato; nosotros tenemos que ser observadores de lo que es la Ley Federal de Trabajo, de cuidar la integridad de los trabajadores”.

Coxtinica Aguirre dijo que reconocerán las circunstancias del contrato, las condiciones y bonos, pero revisarán el asunto de jornadas laborales, porque no sólo es un tema de respeto, sino de integridad para los operadores.

“Estamos de acuerdo con que se pague por hora, pero que no sean jornadas de más de 12 horas”, reiteró, “para nosotros es un tema que se debe revisar porque por ejemplo, la cantidad excesiva de horas extras nos pone en una situación vulnerable en términos financieros”.

De acuerdo al Sindicato de Operadores del Transporte Público en Hermosillo, el lunes 24 de junio a las 05:00 horas estallará la huelga en caso de no llegar a un acuerdo.