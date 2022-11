“Siento que está aquí”: Este año, Verónica pudo recordar a su bebé poniéndole un altar

HERMOSILLO, Sonora.- Verónica Ramírez perdió a su primer bebé cuando tenía 20 semanas de embarazo, el 31 de agosto del año pasado, y aunque antes no disfrutaba de la celebración del Día de Muertos, este año vio en esta festividad la oportunidad de volver a tener a Noah, su bebé, cerca de ella de nuevo.

Lo curioso es que antes no lo veía así, no me gustaba esta festividad, se me hacía muy triste, pero ahora empecé a ver el lado bonito, de reconocer esta actividad y me empezó a llamar la atención y se me hizo muy bonita toda la ceremonia", comentó.