Sienten menos miedo al Covid; otros se cuidan

HERMOSILLO, Sonora.- Luego de escuchar las noticias de que hay menos casos positivos por Covid-19 en Sonora, el temor a enfermarse empieza a disminuir entre algunos hermosillenses, según un sondeo realizado por EL IMPARCIAL.

El relajamiento en el uso de cubrebocas es evidente entre algunos ciudadanos, ya que no tienen miedo a contagiarse, según hermosillenses.

“Se cuidan menos porque no se ponen cubrebocas, está más relajado todo”, expresó Gudmaro Urías, quien tiene confianza que pronto terminará la pandemia por el coronavirus.

Otros residentes opinaron que hace mucho calor para traer el cubrebocas y por eso lo retiran o ya no lo usan.

“Con el calorón se siente mucha humedad y es molesto traer el cubrebocas”, dijo una residente de la colonia Piedra Bola, quien omitió su nombre, “ya dijeron que hay menos casos, siento menos miedo”.

CONTINÚAN CON MEDIDAS

Otros ciudadanos son más conscientes y a pesar de que saben que hay menos contagios prefieren continuar con las medidas.

“Ha bajado, hay menos gente enferma, nos hemos cuidado un poco mejor ahora sí traemos el cubrebocas, lo usamos, lavándonos las manos.

Ahora está más relajado, se siente el ambiente con menos presión, ya no se siente tan presionado”, dijo Esperanza Fraijo.

“Han abierto muchas cosas que no debieron haber abierto y veo a mucha gente que no tiene precaución, mucha gente mayor, muchos niños en la calle sin cubrebocas, sin tener sana distancia ni nada.

“El Mercado Municipal lo veo superlleno, hay que seguir cuidándonos”, enfatizó Elizabeth Quijada.

“Yo quisiera que se acabara ya (emergencia sanitaria), no podemos trabajar, ahorita no tengo trabajo y mi esposo no tiene trabajo, no nos llegan despensas, y a veces no tenemos nada que comer, ahí lo que lavo y plancho como pueda”, opinó Egla Fever Frank, quien ve más importante tener empleo en estos momentos.