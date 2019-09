Si tiene una fuga de gas, una llamada al celular puede detonar explosión

HERMOSILLO, Sonora.- Una llamada, un mensaje de texto al celular o incluso usar ropa de material sintético podría ser el detonante para generar una explosión si hay una fuga de gas, por eso es importante tomar en cuenta las recomendaciones que hizo la Unidad Municipal de Protección Civil (UMPC).



Santa Aguilar Castillo, titular de la dependencia municipal, subrayó que es importante saber que algunos aparatos eléctricos, como el refrigerador o el aire acondicionado, cuentan con unos relevadores que cada determinado tiempo se activan y también pueden generar una explosión.



Por ello, exhortó a la comunidad a tener las precauciones necesarias para evitar accidentes que pudieran terminar en tragedia, como la registrada el jueves pasado, en la que dos mujeres perdieron la vida, tres personas resultaron lesionadas y tres viviendas quedaron inhabitables.

Por la seguridad de las mismas personas no se deben de recibir cilindros si presentan fugas, daños en las válvulas, corrosión, golpes o abolladuras, reparaciones improvisadas, que la base esté deforme y corroída.

"Es muy común", dijo, "que la válvula no tiene cuello de protección y ese cuello protector debe de tenerlo. Ese cuello se ubica donde está la rosca de la válvula, a veces viene la rosca directa sin cuello".



La servidora pública destacó que los responsables de que los cilindros se entreguen en ese estado son las empresas gaseras y estas situaciones se registran en las zonas más vulnerables de la ciudad.



Aguilar Castillo añadió que al momento de manejar los cilindros se tienen que rodar y no arrastrarlos por el suelo, para que no resulten golpeados, además de que una vez instalados se tienen que atar a la pared o a una superficie con una cadena y así evitar que se caigan.



"Lo que no se debe de hacer es acostar el cilindro, siempre se deben de mantener en posición vertical y hay que evitar exponerlos a los rayos solares. Hay que hacer algo para evitar esto, sobre todo a estas temperaturas que manejamos.



"Y los tanques estacionarios hay que alejarlos de objetos que generen fuego o chispas, colocarlos sobre superficies planas y lugares ventilados, sobre todo, además de protegerlos por golpes ocasionados por vehículos o personas", indicó.



Uno de los errores más comunes, resaltó, es el instalar los cilindros con tuberías de plástico, lo que representa un peligro latente en los hogares, porque podrían ocasionar explosiones con desenlaces fatales.



Las líneas de gas siempre tienen que ser de cobre y en caso de que prefieran líneas tramadas, agregó, tienen que ser específicamente para el uso de gas L.P., ya que hay líneas tramadas que por dentro llevan plástico.

"Uno de los errores que la mayoría de los ciudadanos cometemos es rellenar el cilindro de gas en las estaciones de gas y lo único que logramos es arriesgar la vida", expresó la titular de Protección Civil de Hermosillo, Santa Aguilar Castillo.Las normas establecen que el único sitio donde deben rellenar sus cilindros es en las plantas de gas y no en las estaciones, ya que las medidas de seguridad son nulas."Este tipo de llenado es muy peligroso por carecer de controles de seguridad, ya que pueden ocasionar que ocurran fugas y accidentes mortales obviamente y sí se han detectado este tipo de actos", aseveró.Si el cilindro se sobrellena, indicó, el gas se liberará de forma descontrolada y se descomponen sus condiciones. Por eso es importante que los ciudadanos jamás cometan ese error que podría costarles la vida.

Si detectó un fuerte olor a gas y se tiene la sospecha de que proviene de una fuga en la línea del gas, es importante salir del domicilio, abrir puertas y ventanas y esperar a que se ventile la vivienda, recomendó el director de Bomberos de Hermosillo.Juan Francisco Matty Ortega alertó a los ciudadanos a evitar encender focos, interruptores de cualquier tipo y si es posible cerrar la válvula del cilindro para que no genere un peligro mayor."En caso de una evidente fuga de gas de inmediato hay que salir del domicilio, si es posible, cerrar la válvula de gas y hablar al 911, para que acudan los bomberos y traten la operación como una fuga de gas."Todo llamado al servicio de emergencia debe ser por fuera del domicilio, en el inter no debemos ni deprender ningún tipo de aparato eléctrico, ni luz ni ventiladores, porque puede generar la chispa que da inicio a una explosión.El comandante de Bomberos mencionó que además de no hacer uso del celular, encender focos o ventiladores, es importante salir de la vivienda porque la estática que pudiera generar la ropa de material sintético podría generar una chispa que ocasionaría en explosión.La directora de la UMPC, Santa Aguilar, insistió que es de vital importancia revisar la instalación que realizó el proveedor al momento de comprarle el producto y que lo deja instalado, ya que además de que las instalaciones pudieran presentar daños, es impredecible en qué condiciones se encuentra el material adquirido.