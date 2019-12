HERMOSILLO, Sonora.- Una familia de diez miembros es la que encabeza Daniela Mares, de 43 años de edad, quien vive en la colonia Insurgentes en una casita de cartón, acompañada de sus dos hijos y sus siete nietos, quienes luchan por salir adelante.

Luego de las heladas que en los últimos días se han registrado en la ciudad, a Daniela y su familia apenas les alcanzan las pocas cobijas con las que cuentan para aminorar las bajas temperaturas, ya que en la zona donde viven lo helado del aire se siente más por estar en lo alto.

"Pues tenemos muy pocas cobijas, sí está empezando a hacer mucho frío, pero nos acomodamos como podemos.

Tengo dos cuartitos", dijo, "y ahí pues dormimos, y ahorita no ha estado tan helado, pero ya como que se siente, esperemos que nos vaya bien y que ya no llueva. Le ponemos hules al techo para que no se gotee, pero sí somos muchos y no tenemos cobijas".