“Si no salgo a vender ¿qué voy a comer?”

HERMOSILLO, Sonora.- El vivir sin poder ver la luz del día nunca fue un problema para Francisco Javier Buitimea Márquez, pero ahora que el coronavirus mantiene a miles de personas en aislamiento social, le ha resultado difícil vender la cantidad suficiente de escobas y trapeadores para poder obtener un buen ingreso.



A sus 67 años de edad, usa unas sandalias, y camina kilómetros en las colonias del Norte de la ciudad en busca de clientes que estén interesados en alguno de sus productos.

“La mera verdad que siempre afecta, como todo, si acaso se venderá una pieza o dos o tres y me hacen el día y gano la batalla, al menos para que salga para la papa.

“Antes de esto podía vender entre siete y 10 piezas entre escobas y trapeadores y me iba muy bien”, expresa mientras saca su botella de agua para hidratarse.

Tiene ya dos meses que vive solo en la cerrada Las Tejas #148 esquina, en la colonia Valles del Portal, donde cuida la casa de su hijo, quien se fue a Ciudad Obregón a visitar a sus familiares. Su hijo también es invidente al igual que su esposa y espera que de un momento a otro lleguen para acompañarlo.

"LA ENFERMEDAD ESA...QUE ANDA"



La casa es humilde, en su refrigerador y la alacena hay muy pocos alimentos.

Afortunadamente conoce cada rincón de la vivienda y puede desplazarse sin problema.

“Con lo que guste darme la gente, despensas, ropa del tamaño mediano de segunda por lo menos”, añade, “sé que la situación está dura, pero lo que gusten venir a dejarme de dinero lo recibo con gusto y agradecimiento”.

“También los vecinos me dicen que me quede en la casa dos días por lo de la enfermedad esa que anda, pero si no salgo ¿qué voy a comer?”, agrega, “no creas, la gente me ha dejado despensa y comida, poca pero no me ha hecho falta gracias a Dios”, señala al tiempo que con el brazo quitaba el sudor de la frente.





¿PUEDE APOYARLO?



Para ayudar a don Francisco Javier Buitimea Márquez puede llamarle al celular 66 23 54 20 38 o acudir a cerrada de Las Tejas #148 esquina, en fraccionamiento Valles del Portal, que colinda con la colonia Solidaridad al Norte.

Él estará ahí en el domicilio de las 17:00 horas en adelante.