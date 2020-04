Si no hay nadie en las calles, ¿quién ayuda a indigentes?

HERMOSILLO, Sonora.- La limpieza en general, y muy especialmente el lavado de manos, es el arma más efectiva junto con el aislamiento social, para combatir el coronavirus, pero cuando no se tiene un hogar las medidas de higiene pueden complicarse. Tampoco hay un ingreso seguro y es difícil obtener alimento.

Luego de aplicarse las medidas de aislamiento social los sectores más vulnerables han resultado afectados: Tienen menos ingresos o bien, reciben menos apoyo.

Martín Llamas, originario Rosarito, Baja California, duerme donde le cae la noche, ya sea afuera de Catedral o del Hospital General.

Mientras descansaba en una banqueta del Centro de la ciudad dijo que aún no había probado bocado y que andaba pidiendo dinero sin resultados.

“Sí me cuido por el coronavirus, hay personas que a veces nos dan cubrebocas o un poco de gel y nos ponemos en las manos y la cara y con este problema me trato de lavar las manos muy seguido acudiendo en las llaves de los parques o casas cercanas.

“No me puedo bañar seguido porque no tengo una casa, pero sí, te repito, me trato de lavar las manos más seguido, por ejemplo pasamos por una ferretería y me dieron gel para limpiarme”, cuenta.

Arturo es un hombre que pide apoyo en la entrada Sur de la ciudad. Es originario de Los Mochis, Sinaloa, pero lleva aquí cerca de 6 años y desde hace 1 año y medio se coloca en un crucero para pedir dinero a los conductores; a cambio les da una cruz de palma.

A unos 200 metros al Sur, sobre la salida a Guaymas, comentó que está un predio lleno de maleza donde pasa la noche y cuando hace mucho frío hace una fogata.

El cuerpo de Arturo luce tiznado y es, aclaró, porque no tiene dónde bañarse. Para tomar agua acude a la toma de una estación de gas cercana y sólo se moja las manos para tratar de quitarse la suciedad, pero sin jabón.



LES BRINDAN APOYO

Más de 900 personas en situación de calle han sido apoyadas por DIF Municipal durante esta contingencia, aunque la responsabilidad legal sobre estas personas recaiga en la Secretaría de Desarrollo Social del Estado, informó la directora de DIF Hermosillo

Bernardeth Ruiz Romero explicó que la dependencia que dirige tiene un padrón de 930 personas que viven en la calle, a quienes se les brinda apoyo.

“Lo que estamos haciendo es visitándolos en las rutas. Hay un camioncito que tenemos, en el cual estamos preparando alimento y les estamos llevando, pero de mano a mano; es decir, ayer les entregamos tortas, que una panadería de la colonia Palo Verde muy amablemente nos donó el pan.

“En otras ocasiones”, agregó, “les hemos llevado, por ejemplo, una lata de atún o una lata de sardinas con una lata de verduras; un paquete de cochinita, de esas de bolsita y bolsitas de frijol, preparado también”.

Destacó que los alimentos que se les proporciona a las personas en situación de calle, tienen que ser preparados.

Ruiz Romero reconoció que durante la pandemia, la situación se pone difícil, ya que por una parte está la idea de ayudar a la población vulnerable, pero a su vez tienen que atender a las recomendaciones que la Secretaría de Salud ha emitido para evitar la propagación del virus.

“Está en riesgo el personal (de DIF), yo misma, que a veces vamos y entregamos una torta o despensa, porque estamos teniendo contacto con gente que realmente no sabemos si está enferma o no.

“No podrían albergarse en algún lugar. En primera, porque nosotros no contamos con albergues; y la segunda, es que aglutinar a todos en un solo albergue, tomando en cuenta que muchos son migrantes, seguramente podríamos desatar un contagio y en vez de ayudarles estaríamos no atendiendo las medidas de Salud del Estado”, indicó.

Reveló que incluso los pocos albergues que hay en la ciudad y las organizaciones no gubernamentales y civiles han dejado de brindar apoyo a este tipo de personas.

“Y no está mal, y no se está haciendo inhumano, sino que se está privilegiando el tema de la salud”.

Preocupados

Esta situación preocupa a los integrantes de la organización Red Solidaria México, ya que se dejó de brindar el apoyo y hay incertidumbre sobre qué pasará en los próximos días.

Araceli Chiquete, representante de la organización no gubernamental, indicó que desde diciembre de 2012 que Red Solidaria inició, no se había dejado de repartir cenas en el exterior del Hospital General ni en las vías del tren, pero el pasado 115 de marzo decidieron hacer caso a las autoridades de salud.

“Me preocupan mucho los indigentes, porque si no hay nadie en las calles, la gente no puede ni debe salir, entonces ¿quién les va a dar?”.