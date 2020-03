"Si me dan trabajo, me dan vida", dice abuelo guardián

"Yo soy muy feliz… si me dan trabajo, me dan vida", expresó Ricardo Molina Figueroa, de 75 años de edad, uno de los 40 integrantes del programa "Abuelo Guardián Escolar", de la organización Abuelos Trabajando.

Para brindar mayor seguridad a las niñas y niños de las escuelas primarias, y a su vez beneficiar a los adultos mayores, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y Abuelos Trabajando firmaron el convenio para continuar con el programa "Abuelo Guardián Escolar".

Virgilio Arteaga González, presidente fundador de Abuelos Trabajando, platicó que el programa se implementó por primera vez en 2006, para que los abuelitos cuiden las escuelas y reciban una pequeña remuneración económica por su labor.

Generalmente cerquita de las escuelas vive un adulto mayor jubilado o una adulta mayor jubilada, que pueda hacerse cargo de cuidar el perímetro de la escuela, ayudar a los niños y ayudar sobre todo a la directora".

"Tuvo mucho éxito", dijo, "el programa duró del 2006 al 2010, pero se suspendió y volvió a iniciar en 2019 y ahorita lo vamos a reiniciar otra vez en 2020, en el que participan 40 abuelos guardianes en 40 escuelas".

Uno de ellos es don Ricardo, quien desde el año pasado es Abuelo Guardián Escolar en la Escuela Primaria Rafael Santacruz Reyes, localizada sobre el bulevar Pueblo Nuevo y Agustín Zamora, de la colonia Pueblitos.

"Nosotros nos encargamos de cuidar el entorno de la escuela, que no se acerquen malandros, que no les ofrezcan nada, que no platiquen con los niños y en el recreo yo me meto a la escuela para cuidar el conglomerado estudiantil".

"Yo trabajo de las 08:00 a la 01:00 de la tarde, ahorita con ese horario que tienen, pero en tiempo de calor es de 07:00 a 01:00 de la tarde", detalló.

Don Ricardo Molina Figueroa nació en el Estado de Morelos, pero en 1979 arribó a Nacozari para trabajar en la mina La Caridad, como mecánico de piso y mantenimiento, donde se pensionó en 2003, dos meses antes de cumplir los 60 años.

Al no tener qué hacer y sentirse cabizbajo por no hacer nada de utilidad, Soledad Flores, con quien lleva 53 años de matrimonio, le recomendó participar en el programa Abuelo Guardián Escolar, el cual se implementaría por primera vez.

"Como aquí trabaja la señora (su esposa), en Abuelos Trabajando, yo estaba en el programa anterior, y hasta ahora, el año pasado, gracias a Dios volvimos a tener este tipo de trabajo.

"Yo estoy feliz, porque hay una situación bien clara: Nosotros ya estamos en una edad que nadie nos va a dar trabajo y si seguimos siendo útiles a la sociedad, si me dan trabajo, me dan vida", resaltó.

Don Ricardo y su esposa Soledad son padres de cinco hijos, de los cuales solamente uno de ellos vive en Hermosillo y los demás radican en Nacozari y en Morelos; tienen once nietos y dos bisnietos.

Anteriormente el abuelito estuvo durante cuatro ciclos escolares en la colonia Laura Alicia Frías, pero al reanudarse el programa Abuelo Guardián Escolar, le asignaron la primaria que está frente a la cerrada en la que vive, en Tumacácori, y así facilitar su traslado al trabajo.