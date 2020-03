Sí les explica sobre la enfermedad, afirman

HERMOSILLO, Sonora.- Las personas en estado de vulnerabilidad que han usado los albergues han sido informadas sobre el Covid-19, pero los “trampitas” desconocen la pandemia que azota al mundo.



En el sector de la vías del tren ubicada a la salida a Nogales la mayoría de los “trampitas” son personas de la tercera edad, algunos de ellos amputados, visten ropas sucias y desconocen el nombre de coronavirus y las medidas para prevenir la enfermedad.



Luis Torres, un migrante originario de Guatemala, dice haber escuchado acerca de un padecimiento que es muy contagiosa y peligroso, pero no sabe como se llama ni cómo prevenirla.



“Hasta el momento no he tomado ninguna medida, para que hecho mentira, ahorita voy aquí a Nogales a la frontera”, dijo.



Luis Parra, otro migrante, dijo desconocer del Covid-19 y en caso de contagio no tiene dinero para adquirir medicamento.



“No me han dicho qué medidas debo de tomar, yo vengo de allá del Sur de Jalisco por allá y dicen que hay una enfermedad”, manifestó.



Emerson Corrales, un indigente que se encontraba en la iglesia de la colonia Café Combate, indicó que se enteró de la contingencia de salud cuando estaba en San Luis Potosí a bordo del tren y llegó a un albergue.



“Las medidas que están tomando de higiene, lavarse bien las manos, no tener mucho contacto y esas son las que conozco”, explicó.



Hasta el momento está población flotante desconoce del virus Covid-19 y es en los albergues donde se enteran, en el caso de los “trampitas” al pasar más tiempo a bordo de los trenes la información de prevención que tienen es poca.