Ser albino en la ciudad del Sol

HERMOSILLO, Sonora.- Recibir los rayos del Sol y estar en una temperatura ambiente de 30°C es doloroso. Quizá no para todos, pero sí para quienes nacieron con albinismo.



Y es que ser albino en un estado como Sonora no es fácil, pues la mayor parte del año el Sol es intenso y las temperaturas suelen ser por arriba de los 30°C, así que los cuidados con su piel y ojos son al máximo.



En el caso de Héctor Vázquez, ha tenido que tomar medidas de protección para su piel y ojos, además de haber sufrido discriminación por ser albino.



Su cabello "güero", sus ojos de color y su piel blanca, llamaban la atención de compañeros y amigos, y aunque al principio no lo veía como discriminación, esas situaciones lo molestaban.



El desconocimiento de sus padres y de las personas que lo rodeaban en su niñez en relación al albinismo, hizo que durante los primeros años no llevara una protección especial sobre todo para su piel.



"Mi mamá cuando me tuvo era muy chica y mi papá no sabía y ellos no sabían cómo cuidar a un albino, sólo sabían que era güero, después mi mamá estudió en el área de la Medicina y supo cómo cuidarme".





Poco común



En México, una de cada 50 mil personas nace con esta condición, que consiste en la falta de una proteína que produce la melanina, lo que le brinda el pigmento a la piel.



De piel muy blanca, ojos grisáceos y cabello rubio, por la falta de melanina, las personas con albinismo además de tener que llevar cuidados especiales, también sufren discriminación.



El 13 de junio se conmemora el Día Mundial de Sensibilización sobre el Albinismo, pues en algunos países son discriminados e incluso señalados por creencias supersticiosas y relacionadas con la hechicería.



La dermatóloga Tere Ivette Villanueva Ramos, comentó que esta enfermedad al no contar con una protección fuerte de la piel, causa en la gran mayoría enfermedades como el cáncer de piel, por lo que requiere de cuidados especiales.



"La melanina es la primera línea de protección de la piel contra los rayos ultravioletas, para eso sirve tener pigmento en la piel, por eso cuando nos exponemos al Sol, nos bronceamos, cuanto más color menos penetra la radiación a la piel", dijo.



Aunque se pudiera pensar que vivir en una ciudad donde el Sol está presente casi todo el año, puede afectar a las personas albinas e incrementar posibilidades de padecer cáncer, puede haber más ciudades con mayor índice de radiación que Hermosillo.





Difícil pero no imposible



Héctor, ahora de 40 años, nunca se detuvo en su niñez a jugar al aire libre, aunque cuando se exponía al Sol, después terminana como dice él, como "pollo ambulante".



"El Sol en estas partes es muy fuerte y un albino necesita demasiado cuidado en lo que se refiere a la piel, necesitas bloqueador cosa que en aquel tiempo era muy raro, mucha gente no comprende eso, tú tienes que cuidar en la piel porque a 30°C que te pegue el Sol, es doloroso", comentó.

En su vida sólo ha conocido a cuatro albinos y todos han coincidido en que sí se sufre discriminación, e incluso en una ocasión Héctor no recibió un trabajo porque le dijeron que era muy blanco.



"Era un trabajo donde tenías que atender a personas y no me lo dieron y el argumento fue ese", recordó, "me dijeron ‘eres muy blanco’, uno cree que no hay discriminación, pero sí la hay".