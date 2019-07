Separación de basura beneficiará a los pepenadores

HERMOSILLO, Sonora.- El hecho de que los hermosillenses separen la basura es un gran apoyo para los pepenadores del relleno sanitario, quienes por buscar materiales para vender se han encajado agujas o vidrios.



Julián Alejandro Yánez López, de la comunidad de pepenadores, explicó que es mucho más fácil para ellos poder recolectar lo que pueden vender, pues se ahorran el abrir las bolsas de basura y encontrarse con objetos peligrosos, ya que no todos están acostumbrados a separar los materiales de riesgo.



"La verdad sí nos ayudaría, ya no estaríamos abriendo las bolsas para separar la basura, ahora sería más fácil", manifestó.



Mañana inicia el plan piloto de separación de basura en dos colonias, es decir, se recogerá el primer día la basura orgánica y el segundo día inorgánica.



"Esperemos que esto funcione, a ver como se portan los ciudadanos, pero esperemos que sí funcione.



"Con eso ya no corremos el riesgo de encajarnos un vidrio o una aguja, a mí no me ha pasado, pero a compañeros sí, lo principal y lo típico es que se encajen una aguja o que les cayó una bolsa que tenía vidrios y les cortó el pie; esperemos que esos accidentes se reduzcan", compartió.



Además con la separación de basura el material que ellos pueden vender, llegaría en mejores condiciones y tendría más valor. A diario en la Unión de Pepenadores trabajan más de 90 personas.