“Sentí que era una manera de apoyar a combatir esta pandemia”: Karen Bojórquez, enfermera

HERMOSILLO, Sonora.- A pesar del arduo trabajo que significó participar en las jornadas de vacunación contra el Covid-19, Karen Patricia Bojórquez sintió que debía involucrarse en ese proceso con todo su corazón y empeño, ya que para ella cada persona vacunada significaba una muerte menos por la pandemia.

“Cuando iniciaron las jornadas de vacunación fue algo esperanzador”, contó la joven, “era como un paso más para salir de esto, y sí sentí que mínimo era una manera de apoyar a combatir esta pandemia”.

La verdad sí fueron arduas”, continuó, “muchos días yo y compañeros sufrimos golpes de calor, presión baja, no comíamos en 12 horas; yo doblaba mucho turno, era fan de trabajar hasta doce horas, porque hubo tanta espera por la vacuna, que no sentía que yo permaneciera en otro lado que no fuera ahí, protegiendo personas”.

Con el inicio de la Semana de la Vacunación en las Américas, la cual se celebrará del 23 al 30 de abril, Bojórquez recordó a toda la sociedad que la pandemia, a la fecha, no ha terminado, por lo tanto es muy importante no olvidar vacunarse contra el Covid-19 y otras enfermedades.

Recalcó que el Covid-19 llegó para quedarse, y será necesario protegerse constantemente contra este virus para poder controlarlo, y tal vez, en un futuro erradicarlo con la participación de todos.

PERSONAS SIN VACUNAR

“Si bien ahorita ya estamos en color verde en el semáforo de riesgo, el que ya haya vacunas no significa que todas las personas se la apliquen; aún hay gente que no ha querido y son un riesgo para los demás”, puntualizó.

“Yo les diría a los que ya se vacunaron que promuevan la vacunación y se protejan, porque el Covid no se va a ir, probablemente se quede como influenza y cada año vivamos con él; a los que no se vacunaron, les recomiendo de verdad que lo hagan, porque una vacuna es la diferencia entre tener una gripa de una semana por Covid, a ya no tener respiradores en el hospital”, señaló.

Después de cinco años de ejercer como enfermera, y enfrentar una pandemia, Bojórquez afirmó sentirse muy contenta con su profesión y orgullosa de su trabajo.

Afirmó que para ella su vocación principal es poder ayudar al prójimo, siendo por eso que su trabajo como vacunadora ha sido tan gratificante y significativo durante todo este tiempo.