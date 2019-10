Senado debe cumplir con sentencia del tribunal: Lilly Téllez

CIUDAD DE MÉXICO.- Los integrantes del Consejo Mexicano de la Familia y las senadoras Lilly Téllez y Alejandra Reynoso solicitaron que la iniciativa firmada por 250 mil ciudadanos sea analizada y discutida por los legisladores en el Senado.



La propuesta presentada por ConFamilia plantea la necesidad de incluir en la Constitución mexicana todos los derechos a favor de la familia, ya reconocidos por México en los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos.



Con ello se pretende rescatar a México de la crisis social que ha vivido durante tantos años, a través de brindar a la familia la protección, y con ella, las condiciones óptimas para que pueda cumplir con su función de procreación y formación, en virtudes y valores, de los nuevos ciudadanos de la nación.



La Comisión de Puntos Constitucionales votó en una sola sesión y sin convocar a los ciudadanos, incumpliendo así con el amparo concedido por un Tribunal Colegiado, el rechazo a la iniciativa presentada por ConFamilia, declaró su presidente Juan Dabdoub Giacoman.



Apoyados por la senadora Lilly Téllez, quien se ha manifestado en favor de la vida desde la concepción, manifestó que los legisladores están obligados a escuchar y a dialogar en torno a una iniciativa avalada por 250 mil firmas.



“Ellos tienen el derecho de que el tema se profundice”, afirmó la senadora, “en Sonora el candidato presidencial no ofreció legalizar el aborto en ningún templete. Si hubiera sido promesa de campaña, yo me habría bajado”.



“El Senado violó nuestros derechos constitucionales, al no seguir el debido proceso, que consiste en que los proponentes de una iniciativa ciudadana tienen derecho a estar en todas las sesiones, de todas las comisiones en las que se discuta su iniciativa”, afirmó Dabdoub Giacoman.