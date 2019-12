Semillas, uvas y maletas: Ritos de Año Nuevo

Desde ropa interior de color rojo para el amor, amarillo para el dinero, sacar maletas para viajar y las tradicionales 12 uvas a medianoche, son algunos de los rituales que los hermosillenses acostumbran para recibir el Año Nuevo.

Aunque pareciera que estas prácticas han bajado o han cambiado en el transcurso de los años, hay quienes aún esperan que con ciertos rituales a medianoche, puedan tener un buen Año Nuevo.

Yo creo que ya no se usa tanto, antes en todas las tiendas se la llevaba lleno de ropa interior roja y amarillo y ahora no he visto tanto, pero la verdad yo sí lo uso, no se si me ha funcionado, pero sí uso los ‘choninos’ rojos”, expresó Rosa Medina.